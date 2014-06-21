أمن مطروح يضبط جهاديًا هارب من حكم إعدام قبل تسلله إلى ليبيا

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح ، اليوم السبت، من ضبط جهاديًا من أحد التنظيمات بمحافظة الدقهلية هاربًا من حكم بالإعدام ، قبل هروبه إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية.

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة ، إخطارًا يفيد ضبط المتهم (أسامة.أ.ع) 32 عاما ، كهربائي ومقيم بالمنصورة بمحافظة الدقهلية والمحكوم عليه في القضية رقم 51592 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر كلي مستأنف رقم 1489 لسنة 2013 حصر رقم 514 لسنة 2013 المقضي فيها بالإعدام بجلسة 19/3/2014 لاتهامه بالإنضمام إلي تنظيم جهادي .

تم تحرير المحضر اللازم ، وجارً اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وعرضه على النيابة.

أ ش أ