مخترعة مصرية تفوز بـ 4 جوائز دولية في خلخلة طمي النيل

فازت المخترعة المصرية الناشئة “مريم أحمد بيومي بأربع جوائز ( ثلاث ميداليات وشهادة تقدير من اللجنة الكندية للمخترعين ) فى المسابقة الدولية للمخترعين الصغار 2014 التي نظمتها جمعيـة المخترعين والعلماء الصغـار فى إندونيسيا فى الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2014.

وحصلت الناشئة المصرية، على الجوائز باختراعها الذي تقدمت به للمسابقة والمتمثل في قدرتها على ابتكار طريقة لخلخلة طمي النيل المتحجر والمترسب في بحيرة ناصر خلف جدار السد العالي والذي يضعف من جسم السد ويقلل من عمره الافتراضي.

وقام السفير بهاء دسوقى، سفير جمهورية مصر العربية، فى إندونيسيا بتسليم الجائزة للفائزة المصرية بمقر السفارة المصرية بحضور اللجنة المنظمة للمسابقة والمشرفة “سماح عبد العزيز” التي صاحبت المخترعة الناشئة في زيارتها لإندونيسيا بالإضافة إلى أعضاء السفارة.

جدير بالذكر، أن المخترعة الصغيرة بصدد اتخاذ إجراءات تسجيل براءة اختراعها حفاظًا على ملكيتها الفكرية.

أ ش أ