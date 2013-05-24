وزير الداخلية اللبنانى يؤكد التزامه إجراء الانتخابات فى موعدها

أكد وزير الداخلية اللبنانى العميد مروان شربل، أن وزارته ملزمة بإجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها فى 16 يونيو طالما أن مجلس النواب لم يقر التمديد.

وأشار شربل فى تصريح له اليوم إلى أنه أرسل كتاباً إلى رئيسى الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتى للمطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء من اجل التحضير لإجراء الانتخابات.

وعن حق المغتربين فى الاقتراع أكد شربل، أن وزارة الداخلية أنجزت واجبها وأرسلت لوائح أسماء الناخبين إلى السفارات.

وحول الوضع فى مدينة طرابلس بشمال لبنان اعتبر شربل أن هذا الوضع له علاقة بما يجرى فى سوريا.