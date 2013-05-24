أخبار عاجلة

صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
قريبًا.. قانون الاستثمار الجديد في الجلسة العامة -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الداخلية اللبنانى يؤكد التزامه إجراء الانتخابات فى موعدها

Google+ Print
وزير الداخلية اللبنانى يؤكد التزامه إجراء الانتخابات فى موعدها وزير الداخلية اللبنانى يؤكد التزامه إجراء الانتخابات فى موعدها

أكد وزير الداخلية اللبنانى العميد مروان شربل، أن وزارته ملزمة بإجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها فى 16 يونيو طالما أن مجلس النواب لم يقر التمديد.

وأشار شربل فى تصريح له اليوم إلى أنه أرسل كتاباً إلى رئيسى الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتى للمطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء من اجل التحضير لإجراء الانتخابات.

وعن حق المغتربين فى الاقتراع أكد شربل، أن وزارة الداخلية أنجزت واجبها وأرسلت لوائح أسماء الناخبين إلى السفارات.

وحول الوضع فى مدينة طرابلس بشمال لبنان اعتبر شربل أن هذا الوضع له علاقة بما يجرى فى سوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365