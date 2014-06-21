حل مشكلة الأطفال بلا مأوى هو الدمج وإعادة التأهيل وليس القتل

للأسف يبدو أن الأزمة التى تمر بها البلاد تدفع البعض منا إلى تبني أفكار واقتراحات أقل ما يقال عنها إنها أفكار فاشية وهمجية ومنافية لكل مبادئ العدل والإنسانية. فلا نقبل الاختلاف بل نسعى إلى القضاء على الأضعف، فالقوي يُقصي المعارض والمختلف بدعوى الحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين، والأمن في كثير من الأحيان يُستخدم كذريعة للاضطهاد والظلم والقهر.

أكتب هذه المقالة للرد على ما كتبه الدكتور نصار عبد الله يوم الجمعة ٢٠ يونيو ٢٠١٤ في «المصري اليوم» بعنوان: «أطفال الشوارع: الحل البرازيلي» والذى فسرها الكثيرون على أنها تحريض غير مباشر على إبادة الأطفال بلا مأوى بدعوى أن هذا هو ما فعلته البرازيل بنجاح كحل غير مكلف لمشكلة هؤلاء الأطفال.

أتناول هذا المقال بالنقد ليس فقط (إن كان هذا هو السبب الأساسى) بسبب رجعية الفكر والمنطق ولكن أيضا للأخطاء الجسيمة الواردة فيه فيما يخص معرفته وتحليله للنموذج البرازيلي.

أولا، منطق المقال فاشي ونازي، ومن المفترض أن الإنسانية تكون تجاوزته. فالمنطق الحاكم فيها هو التخلص من المختلف الأضعف ويؤسفني أن اتجاهات الإقصاء والاستبعاد بدلا من الدمج وإعادة التأهيل منتشرة وتستدعى في أوقات مختلفة. فمن الحلول التى طرحت للتعامل مع مشكلة الأطفال بلا مأوى لم الأطفال وتجنيدهم في مؤسسات عسكرية أو عزلهم خارج المدينة في أماكن شبيهة بالمؤسسات العقابية. ويحزنني بشدة أننا ننسى أن هؤلاء الأطفال ضحايا مجتمعنا المادى الظالم الذى لا يوفر أي حماية للفئات الأكثر احتياجًا فى المجتمع. مشكلة الأطفال بلا مأوى فى مصر مشكلة قديمة تتفاقم كل يوم وسوف يدفع المجتمع ثمن تجاهله لها طالما لا توجد إرادة سياسية حقيقية للمواجهة.

أما بالنسبة لما ورد فى المقال عن البرازيل، فمن المعروف أن البرازيل بها أعداد كبيرة من الأطفال بلا مأوى. وفى حادثة شهيرة فى يوليو 1993 تُعرف بمذبحة كنيسة كانداليرا قامت مجموعة أطلق عليها كتائب الموت بالهجوم على الأطفال أمام الكنيسة وقتل بعضهم. وكانت هذه الجريمة ومازالت صدمة كبيرة للمجتمع البرازيلى وقدم للمحاكمة تسعة أشخاص وصدرت أحكام ضد ثلاثة منهم كلها تزيد على ٢٠٠ سنة سجن. وإلى يومنا هذا يتذكر المجتمع البرازيلى هذا اليوم الشنيع احترامًا لضحاياه.

ومن ثم ليس صحيحًا، كما أوحى الدكتور نصار فى مقاله، أن هذا الحل الهمجى سكت عنه المجتمع البرازيلى ولم يحدث قط أن تورطت الدولة فى سياسات داعمة لهذه الفكرة. إن تجربة البرازيل فى مجال إيجاد حلول ناجزة لمشكلة الأطفال بلا مأوى تعد من أهم التجارب العالمية ومن الممكن الاستفادة منها. نجحت الدولة البرازيلية فى تفعيل مشاريع سياسية واجتماعية وثقافية، ووفرت خدمات صحية وتعليمية وأيضا فى مجال الإسكان كلها تهدف الى دمج وإعادة تأهيل الأطفال وتغيير نظرة المجتمع تجاههم.

أود تسليط الضوء على السياسات المتبعة فى البرازيل لتوفير حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا باعتبارها مثالا جيدا نستطيع الاستفادة منه. تعتبر البرازيل من أنجح الدول النامية فى تطبيق مشروعات التحويلات النقدية للفقراء ونجحت تلك التجارب فى خلال خمس سنوات فى تخفيض نسبة الفجوة بين الفقراء والأغنياء بمعدل وصل فى بعض الأحيان إلى 17%.

وقامت البرازيل بضم الأطفال بلا مأوى لهذا البرنامج وفقًا لشروط محددة. المهم فى هذا الأمر هو تعامل الدولة الجاد فى إيجاد حلول جذرية تسمح بانتشالهم من دوامة الفقر ودمجهم فى المجتمع. لم تنجح البرازيل إلى الآن فى القضاء على ظاهرة الأطفال بلا مأوى ومازالت تواجه تحديات كبيرة ولكن بالنظر إلى ما تم تحقيقه بالفعل فى السنوات الماضية، فهى نموذج جيد نستطيع أن نستفيد منه.

إذا أردنا التصدى لمشكلة الأطفال بلا مأوى فى مصر، فعلينا الاستفادة من التجارب العالمية واللجوء إلى الخبرات الممتازة فى المجتمع المدنى والمدافعين عن حقوق الأطفال، وكل هذا يحتاج فى المقام الأول إلى وجود إرادة سياسية.

*باحثة وناشطة فى مجال حقوق الطفل