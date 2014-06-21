أخبار عاجلة

كارثة انسانية .. إسلام السيد طفل 13 سنة يحكي كيف اغتصبه خاله لـ 3 سنوات بالشرقية (فيديو) -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يضرب مثال فى كيفية معالجة الأمور وحل المشكلات -
علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري -
الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم -
تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية -
لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إعادة سيارة مسروقة لمالكها بعد 3 سنوات من سرقتها بالمنيا‎

Google+ Print
إعادة سيارة مسروقة لمالكها بعد 3 سنوات من سرقتها بالمنيا‎ إعادة سيارة مسروقة لمالكها بعد 3 سنوات من سرقتها بالمنيا‎

اللواء أسامة متولي-مدير أمن المنيا

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من إعادة سيارة مسروقة لمالكها بعد 3 سنوات من سرقتها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطارًا من مدير إدارة المرور بورود معلومات لمباحث المرور أكدتها التحريات وجود سيارة بحوزة “محمد . م . ب” 31 سنة سمكري سيارات ومقيم بمركز سمالوط من متحصلات جريمة سرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة حال توقفها أمام ورشة الإصلاح خاصته وتبين أنها ماركة هيواندي بدون لوحات موديل 1997 ،
> بالكشف عن السيارة تبين أن أصل اللوحات المعدينة رقم 9070 ملاكي بني سويف ومبلغ بسرقتها بالمحضر رقم 10825 جنح قسم بني سويف ببلاغ “هيثم . م . س” 45 سنة في 25 يوليو 2011.

بسؤال المتهم قرر أن السيارة تخص كامل . م . ا مقيم ببني مزار ، تحرر محضر رقم 4 أحوال مركز سمالوط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا