إعادة سيارة مسروقة لمالكها بعد 3 سنوات من سرقتها بالمنيا‎

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من إعادة سيارة مسروقة لمالكها بعد 3 سنوات من سرقتها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطارًا من مدير إدارة المرور بورود معلومات لمباحث المرور أكدتها التحريات وجود سيارة بحوزة “محمد . م . ب” 31 سنة سمكري سيارات ومقيم بمركز سمالوط من متحصلات جريمة سرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة حال توقفها أمام ورشة الإصلاح خاصته وتبين أنها ماركة هيواندي بدون لوحات موديل 1997 ،

> بالكشف عن السيارة تبين أن أصل اللوحات المعدينة رقم 9070 ملاكي بني سويف ومبلغ بسرقتها بالمحضر رقم 10825 جنح قسم بني سويف ببلاغ “هيثم . م . س” 45 سنة في 25 يوليو 2011.

بسؤال المتهم قرر أن السيارة تخص كامل . م . ا مقيم ببني مزار ، تحرر محضر رقم 4 أحوال مركز سمالوط.