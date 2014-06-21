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القبض على 5 متهمين لتورطهم في اقتحام وحرق مركزي شرطة مغاغة وسمالوط بالمنيا‎

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القبض على 5 متهمين لتورطهم في اقتحام وحرق مركزي شرطة مغاغة وسمالوط بالمنيا‎ القبض على 5 متهمين لتورطهم في اقتحام وحرق مركزي شرطة مغاغة وسمالوط بالمنيا‎

ارشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض على 5 متهمين لتورطهم في اقتحام وحرق مركزي شرطة مغاغة وسمالوط خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة، عقب فض اعتصام رابعة.

وتلقى اللواء اسامه متولى مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بالمديرية، بضبط “ربيعي.ا.إ “31 سنة عاطل ومقيم ببند مغاغة، و”هاشم . ع . ه” 49 سنة مدرس ومقيم بقرية شارونة، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 800 لسنة 2013 إداري مركز مغاغة بشأن إقتحام المركز.

وضبط “محمد . ص . ع “32 سنة مدرس، و”عمرو . خ . ف” وشقيقه مجدي 32 سنة فاكهاني وجميعهم مقيمون بمركز سمالوط، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 2320 لسنة 2013 إداري مركز سمالوط بشأن محاولة اقتحام مركز الشرطة.

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