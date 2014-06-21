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تشكيل المونديال - مدرب الأرجنتين يختار ' خطة ميسي '

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تشكيل المونديال - مدرب الأرجنتين يختار ' خطة ميسي ' تشكيل المونديال - مدرب الأرجنتين يختار ' خطة ميسي '

يدخل الأرجنتيني بالقوة الضاربة استعدادا لصعق إيران في الجولة الثانية من المجموعة السادسة من كأس العالم 2014.

ويلعب أليخاندرو سابيلا بخطة مغايرة عن اللقاء الأول، إذ يلعب بـ4-3-3 بتواجد الثلاثي ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو وجونزالو إيجواين، مع تواجد ماسكيرانو وجاجو في خط الوسط.

وكان ميسي قد ابدى امتعاضه من خطة الأرجنتين في المباراة الأولى أمام البوسنة، والتي شهدت الاعتماد على ثلاثة مدافعين والإبقاء على جاجو وإيجوايين في دكة البدلاء.

وبعد تصريحات ميسي برغبته في خطة هجومية للأرجنتين، وبعدما فاز راقصو التانجو بفضل دخول جاجو وإيجوايين في الشوط الثاني من لقاء البوسنة، رضخ أليخاندرو سابيلا للخطة الجديدة واعتمدها أمام إيران.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: روميرو.

خط الدفاع: زاباليتا، جاراي، فرنانديز، روخو.

خط الوسط: ماسكيرانو، جاجو، دي ماريا.

الهجوم: إيجواين، ميسي، أجويرو.

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فيديو اليوم السابع

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