بالصور .. حفل تصالح بين عائلتين بمركز المنشاة بسوهاج بحضور المحافظ‎

حضر اللواء / محمود عتيق- محافظ سوهاج، صباح اليوم، حفل التصالح المقام بين عائلة آل التونسى وعائلة آل عبد الغفار بقرية أولاد هارون التابعة لعرابة أبو كريشة بمركز المنشاة، وذلك بحضور اللواء / أكرم توفيق ، رئيس قطاع الجنوب و نائبا عن مدير امن سوهاج، والمستشار/ ابوالمجد احمد على، رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة ، وفضيلة الشيخ / محمد عبد العزيز، مدير مكتب الوعظ بمركز المنشاة ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وعمد ومشايخ البلاد المجاورة وجموع العائلتين.

بدأت مراسم الحفل بالاستماع لما تيسر من القرآن الكريم ، أعقبه كلمة لفضيلة الشيخ / محمد عبد العزيز، وضح فيها أهمية التصالح وعظم أجره فى الحياة الدنيا وفى الاخرة وفضل ونعم الله سبحانه وتعالى على عباده، تلى ذلك إجراء مراسم الصلح، حيث قام أحد أفراد عائلة آل عبد الغفار بتقديم الكفن لأحد افراد عائلة آل التونسى والقسم على التصالح ونزع الغل والحقد والكراهية والحسد من الصدور وتبديلهما بالمحبة والمودة والصفح والسماح وعدم نقض العهد بين العائلتين .

كما تحدث المستشار / أبوالمجد عن أهمية أنه لابد أن تكون المصالحة حقنا للدماء ولم الشمل، فالعفو عن الآخرين من أاخلاق الانبياء ، ولابد أن يتم الصلح بتراضى كافة الأطراف حتى تتحقق القيم النبيلة .

وخلال كلمته بهذه المناسبة، قدم المحافظ الشكر لأهالى العائلتين على قبولهم للمصالحة والتسامح ، وكل من شارك فى الصلح ولو حتى بكلمة طيبة مشيرا الى أنه آن الأوان لإابعاد السلاح عن الأيادى، فالثأر لا يجلب إلا الخراب والدمار وتعطيل المصالح ، ودعا الأهالى فى قرية هارون والقرى المجاورة جميعهم إلى مساعدة ومساندة القوات الامنية فى إحلال الأمن والاستقرار وعلى أهمية تعاون الشعب مع الجيش والشرطةلإحلال الأمن والأمان .

وأضاف أن السلاح صنع لكى نقف به ضد الأعداء وليس ضد بعضنا البعض ،ولابد من العمل على تنمية البلاد بنسيان الثأر والكره ونشر الود والاخاء والتعاون والرجوع للعادات الحميدة .