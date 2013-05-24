الجارديان: الحرب الكلامية بين "الدرة" و"إسرائيل" تتجدد بعد 13 عاماً

اهتمت صحيفة "الجارديان" البريطانية بالجدل الذى أثارته إسرائيل مؤخراً بعد صدور تقرير رسمى من جانبها يزعم أن محمد الدرة، الطفل الفلسطينى الذى قتل بجوار والده أثناء الانتفاضة الثانية فى سبتمبر عام 2000، لم يمت برصاص القوات الإسرائيلية، وهو ما رفضه بشدة والده جمال الدرة.

وقالت الصحيفة، إن الحرب الكلامية التى أثيرت بين الطرفين فى عام 2000 قد عادت مرة أخرى هذا الأسبوع مع صدور التقرير الإسرائيلى الذى يهاجم المشهد التلفزيونى الذى صور مشهد مقتل الدرة، وقال إنه يحمل تضليل و"فبركة" وتحريض على الإرهاب.. بحسب وصف التقرير.

وأشار "التقرير الإسرائيلى" إلى أن الحادث بأكمله ربما يكون دعاية، وأن محمد الدرة ربما لم يقتل وربما لم يصب، وهو ما رفضه بشدة جمال الدرة وطلال أبو رحمة الذى صور هذا الحادث لصالح القناة الفرنسية الثانية.

ورصدت "الجارديان" أبرز ما جاء فى التقرير الإسرائيلى، والذى قال إن الفتى الذى قيل إنه محمد الدرة، وكان موجودا فى مشرحة مسشتفى الشفاء، كانت له سمات جسدية مختلفة عن الفتى الذى ظهر فى شريط القناة الثانية الفرنسية.

ولفتت "الصحيفة" إلى أن اللجنة الإسرائيلية التى حققت فى هذا الأمر لم تتصل بجمال أو أبو رحمة، ونقلت قولهم: "إن أى إجابات موجودة فى المشهد، فالكاميرا جديرة بالثقة"، وأضاف إنه ليس مندهشاً من النتائج التى توصل إليها التقرير الإسرائيلى.