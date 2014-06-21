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بالفيديو.. إزالة 73 محلا و 13 منزلاٌ مقامة على أراضي الدولة بمطروح

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بالفيديو.. إزالة 73 محلا و 13 منزلاٌ مقامة على أراضي الدولة بمطروح بالفيديو.. إزالة 73 محلا و 13 منزلاٌ مقامة على أراضي الدولة بمطروح

شنت مديرية أمن مطروح اليوم السبت حملة مكبرة  بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمدينة مرسى مطروح  لإزالة كافة الواقعة على أراضى الدولة والمبانى المقامة بدون ترخيص وكذلك إشغالات الطرق والباعة الجائلين تحت إشراف ميداني من اللواء العناني حمودة مدير الأمن وعدد من قيادات الأمن.

حيث أسفرت الحملة عن إزالة عدد من المحلات بدون ترخيص علي أرض مملوكة للدولة بمنطقة الكيلو 4 بمدنية مرسى مطروح بإجمالي عدد 73 محل و 13 منزلا و 25 تاندة و 20 فرش خضار و 3 كافيتريات بدون ترخيص .

كما تم تحرير عدد 34 محضر إشغال طريق وعدد 25 محضر بائع متجول وعدد 17 إدارة محل بدون ترخيص وعدد 13 محضر مخالفة نشاط بدون ترخيص بمنطقة الكيلو 4.

وقال اللواء العناني حمودة  مدير أمن مطروح أن هذه الحملة تأتي في إطار الحملات المستمرة التي تنفذها المديرية بالتعاون مع أجهزة المحافظة ومجالس المدن لإزالة جميع التعديات والمباني التي اقيمت خلال فترة الانفلات الأمني عقب ثورة يناير بدون ترخيص وعلى أملاك الدولة كما أكد أن الحملات ستواصل عملها دون توقف للقضاء على جميع التجاوزات.

وأشار مدير الأمن إلى أن جهود الحملة استحسان ورضا المواطنين لشعورهم بالتواجد الأمنى الفعال وضبط الخارجين عن القانون كما أعربوا عن ثقتهم فى أجهزة الأمن بالمديرية وقدرتها على اعادة الأمن والأمان والانضباط وفرض السيطرة الأمنية لصالح مواطنى مطروح .

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