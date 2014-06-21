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مندوب مصر لدى الأمم المتحدة:انسحاب المقاتلين الأجانب ضروري لتسوية الأزمة السورية

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مندوب مصر لدى الأمم المتحدة:انسحاب المقاتلين الأجانب ضروري لتسوية الأزمة السورية مندوب مصر لدى الأمم المتحدة:انسحاب المقاتلين الأجانب ضروري لتسوية الأزمة السورية

الأمم المتحدة

أكد السفير وليد محمود عبد الناصر، مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة ، أن مصر تتابع بقلق كبير التطورات المتلاحقة للأوضاع في سوريا وما لها من تأثير سلبي متفاقم على أمن ووحدة وسيادة واستقرار هذا البلد العربي الشقيق وحالة حقوق الإنسان فيه لاسيما مع استمرار تصاعد وتيرة العنف بطول البلاد وعرضها، وما آلت إليه أوضاع اللاجئين السوريين داخل سوريا وخارجها وأيضا النازحين داخليًا.

جاء ذلك فى البيان الذي ألقاه السفير عبد الناصر أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال جلسة الحوار التفاعلي مع أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من المجلس بتحري انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ، وقال ” إن مصر تدين فى هذا الإطار كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في سوريا ومن بينها استخدام العنف ضد المدنيين واستهدافهم من قبل مختلف أطراف الصراع وتدعو في هذا الصدد إلى الوقف الفوري للعنف بكافة صوره وأشكاله وضرورة انسحاب كافة المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية باعتباره أحد العناصر الأساسية لنزع فتيل هذا العنف”.

وأضاف “عبدالناصر”: ” إن مصر تجدد مطالبتها لكافة الأطراف بالإنصات لمطالب أبناء الشعب السوري وتلبيتها بما يؤدي إلى الحقن الفوري للدماء ووقف الاتساع المستمر في دائرة الصراع بسوريا مع العمل على إيلاء أهمية خاصة في هذا الإطار لتوفير السبل والآليات المناسبة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مقاصدها ومخاطبة الاحتياجات المعيشية للسوريين وتخفيف معاناتهم.

وحرص المندوب الدائم لمصر، على تأكيد أن الحل السياسي يظل هو الخيار الوحيد الذي يضمن وحدة الأراضي السورية، وسلامتها الإقليمية ووقوف مصر بجانب الشعب السوري الشقيق واستمرارها في تقديم ما في وسعها للأخوة السوريين كما فعلت منذ أن بدأت الأزمة.

أ ش أ

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