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تقارير - ظهير كوت ديفوار يوافق على الانضمام إلى أرسنال

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تقارير - ظهير كوت ديفوار يوافق على الانضمام إلى أرسنال تقارير - ظهير كوت ديفوار يوافق على الانضمام إلى أرسنال

أكدت تقارير إنجليزية عن موافقة سيرجي أورير ظهير تولوز الفرنسي ومنتخب كوتديفوار على الانضمام إلى أرسنال هذا الصيف.

أورير صاحب الـ21 عاما لفت أنظار فينجر بشدة بعد تألقه مع تولوز في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، ليدخل المدفعجية في مفاوضات جادة لجلب اللاعب.

وأشارت صحية "مترو البريطانية" أن اللاعب وافق بالفعل على الشروط الشخصية من أجل الانضمام إلى أرسنال، والمتبقي فقط الاتفاق بين الناديين.

ومن جانبها أكدت صحيفة "ليكيب الفرنسية" أن أرسنال يسعى لاتمام التعاقد مع سيرجي في عقد طويل المدى بـ8 مليون باوند، لتعويض رحيل بكاري سانيا إلى مانشستر سيتي.

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