فى ذكرى «العندليب».. نشطاء يتداولون صورًا نادرة لحياته

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، “فيس بوك” و”تويتر”، صورا نادرة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، فى ذكرى ميلاده.

ويظهر العندليب فى الصور، مع الفنان الشعبى أحمد عدوية، ومع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والملحن الكبير محمد عبد الوهاب.

ولد عبد الحليم حافظ 21 يونيو 1929، و اسمه الحقيقي عبد الحليم علي شبانة، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية، قدم عبد الحليم أكثر من مئتين وثلاثين أغنية، امتازت بالصدق، والإحساس، والعاطفة، وقد قام مجدي العمروسي، صديق عبد الحليم حافظ، بجمع أغانيه في كتاب أطلق عليه ” كراسة الحب والوطنية”.