أخبار عاجلة

كارثة انسانية .. إسلام السيد طفل 13 سنة يحكي كيف اغتصبه خاله لـ 3 سنوات بالشرقية (فيديو) -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يضرب مثال فى كيفية معالجة الأمور وحل المشكلات -
علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري -
الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم -
تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية -
لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

فى ذكرى «العندليب».. نشطاء يتداولون صورًا نادرة لحياته

Google+ Print
فى ذكرى «العندليب».. نشطاء يتداولون صورًا نادرة لحياته فى ذكرى «العندليب».. نشطاء يتداولون صورًا نادرة لحياته

العندليب

 

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، “فيس بوك” و”تويتر”، صورا نادرة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، فى ذكرى ميلاده.

ويظهر العندليب فى الصور، مع الفنان الشعبى أحمد عدوية، ومع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والملحن الكبير محمد عبد الوهاب.

ولد عبد الحليم حافظ 21 يونيو 1929، و اسمه الحقيقي عبد الحليم علي شبانة، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية، قدم عبد الحليم أكثر من مئتين وثلاثين أغنية، امتازت بالصدق، والإحساس، والعاطفة، وقد قام مجدي العمروسي، صديق عبد الحليم حافظ، بجمع أغانيه في كتاب أطلق عليه ” كراسة الحب والوطنية”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا