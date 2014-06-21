تموين مطروح: زيادة حصة البنزين والسولار إلى مليون و100 ألف لتر يوميًا

أعلن السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمحافظة مطروح أنه تم زيادة حصة المحافظة من المواد البترولية من السولار والبنزين بأنواعه المختلفة من 800 ألف لتر إلى مليون و 100 لتر يوميُا لمواجهة زيادة الطلب بسبب تزايد توافد مئات الآلاف من المصطافين على مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي وذلك بجميع محطات الوقود.

على جانب آخر أكد مدير التموين بمطروح أن الحملات التموينية على المخابز البلدية عن تحرير 8 محاضر بمدينتي مرسى مطروح و الضبعة وذلك لمخالفة العقد المبرم مع وزارة التموين بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وخبز ناقص الوزن وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بالمخابز وضبط عدد 3 شكارة دقيق مدعم وزن الشكارة 50 كيلو جرام و تم تحويل المحاضر إلى للنيابة للتصرف والنظر.

من جانبه شدد اللواء بدر طنطاوى محافظ مطروح على ضرورة التواجد الدائم لمفتشي التموين بمحطات الوقود بمدينة مرسي مطروح وعلى طول الساحل الشمالي للاطمئنان على وصول حصة المحطة من الوقود وذلك لضمان نجاح موسم الصيف السياحي وكذلك القيام بحملات تموينية على المخابز البلدية والمخابز الدوارة خلال فصل الصيف لمراقبتها وذلك لإنتاج خبز مطابق للمواصفات.