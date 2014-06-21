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ضبط 175 علبة منشطات جنسية مع مصرى قادم من السعودية بمطار القاهرة

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ضبط 175 علبة منشطات جنسية مع مصرى قادم من السعودية بمطار القاهرة ضبط 175 علبة منشطات جنسية مع مصرى قادم من السعودية بمطار القاهرة

منشطات جنسية – أرشيفية

 

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، من ضبط 14 محمولا ” سامسونج نوت 3 ” و 175 علب فيتامينات سنترام ومنشطات جنسية داخل “بطانية” مع مصرى قادم من ، أخفاها لبيعها داخل الأسواق المصرية.

وأكدت مصادر جمركية، أن تم ضبط راكب مصرى بالصالة الموسمية قادم من جدة على الطائرة المصرية بحوزته كمية كبيرة بلغت 175 علبة من الفيتامينات والمنشطات الجنسية، بالإضافه لعدد كبير من التليفونات المحمول ماركة سامسونج “نوت 3″ وذلك أثناء انهاء اجراءات الوصول الخاصة، اشتبه صابر عبد الحميد مأمور صالة الوصول فى الراكب وأبلغ المشرف على الصالة عماد اسماعيل، الذى أمر بتفتيشه وعُثر معه علي “بطانية” ثقيلة ملفوفة بكيس أسود وبفتحها عثر علي المضبوطات.

على الفور،أمر فهمى علام مدير الجمرك بالمطار، بتحرير محضر بالواقعة وحجز المضبوطات بوديعة الجمارك .

 

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