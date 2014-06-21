مصرع 30 مقاتلًا من «طالبان» باكستان في غارة جوية

قصفت مروحيات باكستانية قتالية أهدافا في شمال غرب البلاد، السبت، ما أدى إلى مصرع 30 مقاتلا من حركة «طالبان» على الأقل، بينما يتوقع أن يتجاوز عدد المدنيين الذين يفرون من الهجوم البري 200 ألف شخص.

وجاء في بيان عسكري أن 30 مقاتلًا على الأقل لقوا مصرعهم خلال الضربات الجوية في وقت مبكر في إقليم «خيبر» ومنطقة شمال وزيرستان، التي تتمتع بشبه حكم ذاتي قرب الحدود الأفغانية، وهي معاقل للحركة الباكستانية.

وقتل قرابة 280 مقاتلًا منذ بداية العملية، الأحد الماضي، بحسب مصادر أمنية باكستانية، لكن تعذر التحقق من عدد وهويات القتلى من مصدر مستقل.

وبدا الهجوم العسكري على أثر هجوم استهدف مطار كراتشي، الأسبوع الماضي، ما وضع حد الأشهر من الجهود التي لم تؤد إلى أي نتيجة بهدف التفاوض على اتفاق سلام مع حركة «طالبان» الباكستانية.