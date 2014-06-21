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وزير الطاقة التركي: العراق طلبت منّا تزويدها بالوقود

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كشف وزير الطاقة التركي، يلمظ تانر، النقاب عن طلب من العراق لسد النقص في إمدادات البنزين من تركيا عقب إغلاق أكبر مصفاة للنفط في البلاد في ظل الاشتباكات مع عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، «داعش».

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها «تانر»، للصحفيين، خلال مراسم افتتاح محطة لتوليد الطاقة الحرارية الجوفية في محافظة آيدن جنوب غرب تركيا، حسب وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.

وأضاف أن إغلاق مصفاة بيجي تسبب في حدوث نقص بلغ مقداره 4 آلاف طن من البنزين يوميا في العراق.

وقال الوزير التركي: «شركة البترول التركية (توبراس) لديها القدرة على تلبية مطالب العراق من البنزين غير أن النقل سوف يسبب طوابير طويلة من سيارات صهاريج النفط في بوابة (حابور) الحدودية ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة».

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