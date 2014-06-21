ما الذي يجمع بين عباس النوري وديمة قندلفت ؟

بدأ المخرج السّوري زهير قنوع تصوير أولى مشاهد المسلسل الاجتماعي "شهر زمان" الذي كتب نصّه بنفسه، وتنتجه المؤسّسة العامّة للإنتاج التّلفزيوني والإذاعي، وشركة قبنض للإنتاج الفني.

العمل اجتماعي معاصر سيتمّ تصويره في دمشق، ويضمّ نخبة من الفنّانين السوريّين ومنهم عبّاس النوري، ديمة قندلفت، سمر سامي، وائل رمضان، ميسون أبو أسعد، نجاح سفكوني، خالد القيش، جابر جوخدار، رنا كرم، علاء القاسم..

يتضمّن العمل ملمحاً رومانسيّاً تشويقيّاً، ويتناول تجّار الحرب بالدّرجة الأولى، وأولئك الذين استفادوا ممّا يحصل في سورية لبناء مصالح شخصيّة.

"شهر زمان" هو شهر من عمر مجموعة من الشخصيات التي تعيش في دمشق اليوم بكل التّناقضات الحاصلة وسط جنون العنف والإرهاب والجنون، شيّب وشباب، والجميع يعيش مزيجاً من الألم والحزن والإصرار على البقاء والحياة.

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