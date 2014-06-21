دوللي شاهين: ناشر هذا الخبر يريد أذيّتي!

أعربت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين عن استيائها من الأخبار التي انتشرت، وأفادت بأنّها تقاضت عن مسلسلها "المرافعة" أجراً لا يتجاوز الـ 100 ألف جنيه.

وقالت دوللي في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إن كاتب هذا الخبر شخص يُحاول بالتأكيد إذاءها، في وقت عبّرت فيه عن استيائها من ذِكر مبلغٍ زهيدٍ قد تتقاضاه نظير لقاءٍ في أيّ من البرامج. وأوضحت دوللي أنّ كل ما يُنشر بشأن الأجور يكون مجرّد تخمينات وتوقّعات، لا أكثر ولا أقلّ، لأنّ لا أحد يعلم مقدار المبلغ الصحيح الذي يتقاضاه الفنّان.

يُذكر أنّ مسلسل "المرافعة" عن قصّة لتامر عبد المنعم، ومن إخراج عمر الشيخ. ويشارك في بطولة العمل الفنان السوري باسم ياخور، وشيرين رضا، ودينا، وعدد كبير من النجوم والنجمات المصريين والعرب.



تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"