أخبار عاجلة

موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا -
وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة -
وزير المالية: شعرنا بدعم غير مسبوق من أمريكا -
سحر نصر: طالبنا الجانب الأمريكي بضخ استثمارات في منطقة قناة السويس -
فيديو| أديب عن قمة السيسي وترامب: «بينهما كيميا.. وكسرنا عزلة 8 سنين» -
صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي -
برلماني: «حادث روسيا» دليل على أن الإرهاب يتمدد -
برلماني: السيسي وترامب متفاهمان على محاربة الإرهاب ودحره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

دوللي شاهين: ناشر هذا الخبر يريد أذيّتي!

Google+ Print
دوللي شاهين: ناشر هذا الخبر يريد أذيّتي! دوللي شاهين: ناشر هذا الخبر يريد أذيّتي!

السبت 21-06-2014 14:44

أعربت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين عن استيائها من الأخبار التي انتشرت، وأفادت بأنّها تقاضت عن مسلسلها "المرافعة" أجراً لا يتجاوز الـ 100 ألف جنيه.
وقالت دوللي في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إن كاتب هذا الخبر شخص يُحاول بالتأكيد إذاءها، في وقت عبّرت فيه عن استيائها من ذِكر مبلغٍ زهيدٍ قد تتقاضاه نظير لقاءٍ في أيّ من البرامج. وأوضحت دوللي أنّ كل ما يُنشر بشأن الأجور يكون مجرّد تخمينات وتوقّعات، لا أكثر ولا أقلّ، لأنّ لا أحد يعلم مقدار المبلغ الصحيح الذي يتقاضاه الفنّان.
يُذكر أنّ مسلسل "المرافعة" عن قصّة لتامر عبد المنعم، ومن إخراج عمر الشيخ. ويشارك في بطولة العمل الفنان السوري باسم ياخور، وشيرين رضا، ودينا، وعدد كبير من النجوم والنجمات المصريين والعرب.
 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي