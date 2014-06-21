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إلغاء حفل نانسي عجرم في مهرجان الموسيقى

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إلغاء حفل نانسي عجرم في مهرجان الموسيقى إلغاء حفل نانسي عجرم في مهرجان الموسيقى

السبت 21-06-2014 15:17

بعد أن كانت متحمّسة لإحياء مهرجان "عيش الأشرفية" في لبنان، أعلنت الفنانة نانسي عجرم عن تأجيل المهرجان الذي كان مقرراً اليوم، بسبب الأوضاع المأساويّة التي يمرّ فيها البلد، بعد انفجار أمس، والذي استهدف حاجز قوى الأمن الداخلي في منطقة "ضهر البيدر"، وذهب ضحيته قتيلٌ واحد وأكثر من 30 جريحاً.
نانسي كتبت على موقعي التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و"تويتر" الآتي: "أصدقائي الأعزاء، يؤسفني أن أعلمكم بتأجيل حفلة مهرجان الموسيقى في بيروت بسبب الأحداث الأمنية الأخيرة وحداداً على شهداء الأمن الداخلي".

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سيدتي