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ميرندا كير والبليونير جايمس باكر في إجازة غامضة على اليخت

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السبت 21-06-2014 15:39

أثارت النجمة الأستراليّة Miranda Kerr الكثير من التساؤلات عن وجود علاقة سريّة بينها وبين البليونير James Packer، خصوصاً بعد أن قضت أوقاتاً خاصّة معه على متن يخته الفاخر.
وذكر مصدر أنّ Kerr تواعد Packer منذ عدّة أشهر، كما قضت معه الأسبوع الماضي إجازة قصيرة داخل اليخت على ساحل قبرص، قرب اليونان.
مصادر أخرى أفادت بأنّ اللقاءات التي تجمع رجل الأعمال الثري James بـ Miranda هي ذات هدف تجاري، حيث إنّ الأخيرة تحاول إقناعه باستثمار مجموعة Kora Organics الخاصّة بها للعناية بالبشرة.
Miranda Kerr البالغة من العمر 31 عاماً، والتي انفصلت منذ فترة عن زوجها الممثّل Orlando Bloom، يبدو أنّها تتابع حياتها بشكل طبيعي، بالرّغم من أنّها ما زالت تحبّ زوجها السابق.

يُذكر أن Kerr وBloom يلتقيان كثيراً، ويحرصان دائماً على التقاط الصور سوياً، وربما تكون هذه الصداقة من أجل طفلهما Flynn، لكن ما يهم أنّهما حافظا على الصداقة بعد الانفصال.

 

 

هل تعيش ميرندا كير قصة حب جديدة؟

 

 

 

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