هؤلاء النجوم لن يقضوا رمضان مع أسرهم!

يضطر الكثيرون من النجوم والنجمات إلى قضاء الأيّام الأولى من شهر رمضان بعيداً عن بيوتهم، نظراً إلى ارتباطهم بتصوير أعمالهم الرمضانية.

فالفنان محمود عبد العزيز لن يتمكّن من قضاء الأيام الأولى من الشهر الفضيل بصحبة زوجته الإعلامية بوسي شلبي وأبنائه: كريم ومحمد، مثلما يفعل في كلّ عام؛ وذلك بسبب استمراره في تصوير بعض الحلقات من مسلسله "هيبة في جبل الحلال"، الذي لم ينتهِ بعدُ من تصويره. وهو سيضطرّ إلى تناول السحور في "البلاتوه"، لأن التصوير في أيّام رمضان يبدأ في معظم الأحيان، بعد الإفطار، حيث يستغلّ الفنانون فترة الليل لبذل مجهودهم الكبير.

تفكّك أسرة رانيا

وفي نفس المسلسل أيضاً، ستُجبر وفاء عامر على الابتعاد عن زوجها المنتج محمد فوزي ونجلها الوحيد عمر. لكنّ وفاء قرّرت أن تقضي ما يتبقّى من شهر رمضان في "مارينا"، حيث مكانها الآسر، في مثل هذا الوقت من كلّ عام.

تتفرّق هذا العام أيضاً أسرة الفنانة رانيا يوسف، بسبب ارتباطها بتصوير مسلسلين، هما: "الصندوق الأسود" و"السبع وصايا". وستقوم رانيا بتصوير عدد كبير من مشاهدها في هذين العملين، في الأيّام الأولى من شهر رمضان، كما ستبتعد عن ابنتها، بسبب ارتباطها بتصوير أوّل مسلسل لها مع الفنانة نادية الجندي من خلال العمل التلفزيوني "أسرار"، الذي يُنتجه طليق رانيا ووالد ابنتيها محمد مختار.

إفطار في الستوديو

تقضي كذلك ليلى علوي شهر رمضان بعيداً عن زوجها ونجلها خالد، لارتباطها بتصوير مسلسل "شمس"، حيث سيستمرّ التصوير حتى منتصف شهر رمضان.

وتضطرّ الفنانة لقاء سويدان إلى الابتعاد عن ابنتها الوحيدة جومانا وتركها مع والدتها، لارتباطها بتصوير مسلسل "صاحب السعادة" مع الفنان عادل إمام. ومن المزمع أن تتناول الإفطار في بعض الأيّام برفقة فريق العمل، وعلى رأسهم الزعيم؛ وذلك بسبب وجود بعض المشاهد التي تتطلّب التصوير نهاراً.

خطّة غادة

ويبتعد النجم يحيى الفخراني عن زوجته الكاتبة الدكتورة لميس جابر، إذ يرتبط بتصوير مسلسله "دهشة" حتى يوم العاشر من رمضان على أقلّ تقدير. وعلى الرّغم من أنّ الدكتورة لميس قبطيّة، إلا أنّ الفخراني لطالما أكّد كثيراً أنّها تُشاركه في كلّ طقوسه الرمضانية وتعدّ له أشهى الموائد.

الحالة نفسها تعيشها الفنانة مي عز الدين، لكون والدتها، السيدة مها، قبطيّة أيضاً. لكنّ مي اعتادت أن تتناول الإفطار معها، وهو ما لن يحدث هذا العام، لارتباط مي بتصوير مسلسلها "دلع البنات"، الذي يجمعها للمرّة الأولى مع السوريّة كندة علوش، التي تقضي رمضان في القاهرة.

وتبتعد الفنانة التونسية هند صبري أيضاً عن زوجها خلال هذا الشهر المبارك، بسبب ارتباطها بتصوير عدد من مشاهد مسلسلها "إمبراطورية مين" في أوائل شهر رمضان.

أخيراً، تحاول الفنانة غادة عبد الرازق الانتهاء حالياً من تصوير المشاهد النهاريّة الخاصّة بها في مسلسل "السيدة الأولى"، كي تتمكّن من تناول الإفطار مع ابنتها روتانا وزوجها الإعلامي محمد فوده، على أن تقوم بتصوير ما يتبقّى من مشاهد ليليّة بعد الإفطار.