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خاص بالفيديو: كاظم الساهر يوقّع على كرة المونديال

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خاص بالفيديو: كاظم الساهر يوقّع على كرة المونديال خاص بالفيديو: كاظم الساهر يوقّع على كرة المونديال

السبت 21-06-2014 17:22

بعد مؤتمره الصحفي الذي أجراه في الـ villa des arts وقبل حفله بساعتين في مهرجان "موازين" حيث كان نجاح حفله على كل شفة ولسان، التقت "سيدتي نت" الفنان كاظم الساهر في قاعة الاستقبال في الـ villa des arts . عندما شاهد كاظم الكرة التي أحضرتها "سيدتي نت" إلى "موازين" لتحمل تواقيع النجوم لمناسبة المونديال، أخذها بيده وبدأ يلعب بها ممازحاً "سيدتي نت" معرباً عن تشجيعه لفريق الجزائر قائلاً:" أنا من المشجعين لفريق الجزائر كونه الفريق العربي الوحيد المشارك في المونديال وإن شاء الله يرفع رأس العرب رياضياً. جميل لنا كشعب عربي أن يكون لنا فريق رياضي عربي مشارك في المباريات الدولية. وأتمنى أن يكون للعرب مشاركة واسعة في كل مونديال".
وذكر أنه مع الفريق الأقوى في حال فشل فريق الجزائر في المباراة. بعدها وقّع على كرة "سيدتي نت": "أنا مع الأقوى". ولم يحدد فريقاً آخر غير الجزائر. ومشهود للفنان كاظم الساهر بممارسته اليومية للرياضة وحفاظه الدائم على صحته وعلى بنيته الجسدية. وشعاره الدائم "العقل السليم في الجسم السليم".
فنان ورياضي ومزارع أيضاً
بدا كاظم في مؤتمره الصحفي في مهرجان "موازين" بلباسه الأسود المعتاد شاباً رياضياً، ما جعل إطلالته محط همس الإعلاميات اللواتي بدون جميعهنّ معجبات قائلات:" ما شاء الله على كاظم كل يوم "بيتحلى اكتر" وأنه رجل رياضي". كل هذه الهمسات كان كاظم يلحظها بخجل في قرارة نفسه. وتجدر الإشارة إلى أن كاظم ليس فقط رياضياً إنما مزارع ويعشق الزرع بيده في حديقة منزله في مدينة الرباط. وقد أكد لـ"سيدتي نت" أنه حريص على لمس الأشجار بيده كلمسة محبة وحنان منه لكل نبتة زرعها. فبين الرياضة والزراعة التي يمارسهما كاظم حالة شاعرية يعيشها بروح فنية عالية يستطيع من خلالهما تقديم ألحان فنية راقية.

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