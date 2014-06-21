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نتالي بورتمان تتألّق في حفل افتتاح معرض Miss Dior بشانغهاي

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السبت 21-06-2014 18:04

تألقّت النجمة العالميّة Natalie Portman خلال حضورها حفل افتتاح معرض Miss Dior في شانغهاي مساء الأربعاء.
لفتت Portman، البالغة من العمر 33 عاماً، الأنظار في فستان أبيض من ماركة Dior، إلى جانب النجمة الصينيّة Zhang Ziyi.
وقالت الممثلّة الأمريكيّة Natalie إنّها ستبقى في الصين إلى 22 حزيران للمشاركة في لجنة تحكيم الدورة الـ 17 لمهرجان شانغهاي السينمائي الدولي، إلى جانب Nicole Kidman، Hugh Grant، Hayden Christensen، Gong Li وغيرهم...
يُشار إلى أنّ Natalie Portman قد تمّ اختيارها في عام 2010 لتكون الوجه الإعلاني لدار Dior العالميّة.

 

 

 

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