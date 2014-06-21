لجنة الأندية تقدم اعتذارا رسميا للأهلي ' في غياب مرتضى '

تقدمت لجنة الأندية المصرية باعتذار رسمي للأهلي في الاجتماع الذي دار بينهم في مقر القلعة الحمراء صباح السبت في غياب مرتضى منصور رئيس اللجنة.

وقدمت لجنة الأندية اعتذارا رسميا عن كل الإساءات والتجاوزات التي صدرت في حق النادي الأهلي خلال الفترة السابقة.

وأكدت اللجنة أن النادي الأهلي هو قلعة الأندية المصرية ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يخرج بعيدا عن المنظومة الكروية في مصر.

وكان محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد دعا لجنة الأندية للاجتماع بلجنة الأندية يوم السبت لتقريب وجهات النظر بعد الخلافات التي نشبت بين الطرفين مؤخرا.