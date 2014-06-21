اليوم الرابع - مسابقة FilGoal.com واكسب iPad mini

تعود مسابقات FilGoal.com مرة أخرى وستكون الجائزة iPad mini، استعد وجهز معلوماتك عن منتخبات كأس العالم.

انضم للمتنافسين على الجهاز بالإجابة عن أسئلة المسابقة والتي تبدأ يوم الأربعاء 18 يونيو، ولمدة سبعة أيام.

اجب يوميا عن الأسئلة لمدة سبعة أيام بترك تعليقك على الخبر، حتى يكون لك فرصة في الفوز بجهاز iPad mini مع نهاية الأسبوع.

ولديك الإمكانية باختيار الإجابة من أول نشر السؤال في FilGoal.com Toolbar في الثانية من ظهر اليوم وحتى نشر السؤال الآخر في اليوم التالي بكتابة الإجابة الصحيحة في تعليق على نفس الخبر.

تنويهات

نظرا لقلق بعض الزوار بشأن تلقي إجاباتهم، وجب التنويه أن تعليقاتكم بشأن مسابقة FilGoal.com تصلنا بشكل منتظم ولكن لا يتم نشرها فلا داعي للقلق.

كما أن الإجابة على السؤال لابد أن تكون من خلال فتح الرابط من Toolbar ووضع الإجابة الصحيحة في تعليق على صفحة الخبر مع العلم أن أي تعليق على خبر آخر أو على صفحة فيسبوك الخاصة بالموقع أو تويتر لا يتم الالتفات إليها.

يرجى من المتسابقين من المشتركين في FilGoal.com استكمال بياناتهم على الموقع بإدخال تليفوناتهم لتسهيل التوصل إليهم عند الفوز، أما من يشترك من حسابه على فيسبوك فيرجى إضافة رقم تليفونه على حسابه أيضا لتسهيل التواصل.

سيواجهك مشكلة مع تحميل تول بار FilGoal.com على Google Chrome يرجى التعامل وتحميل التول بار من المتصفح Mozilla Firefox أو Internet Explorer.

لتحميل توول بار ومعرفة كافة تفاصيل المسابقة والاشتراك بها اضغط على هذا الرابط.