لجنة الأندية تتراجع.. ملف الهبوط مع اتحاد الكرة

انتهى اجتماع محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي ولجنة الأندية بالاتفاق على 3 قرارات بعد استقبال القلعة الحمراء لوفد من لجنة الأندية يوم السبت.

وجاء أول القرارات التقدم باعتذار رسمي للأهلي عن الإساءة التي تعرض لها الفريق الأحمر الفترة الماضية والتجاوزات في حقه.

ثاني القرارات كان تكليف اتحاد الكرة ممثل في نائبه حسن فريد وعضو مجلس الإدارة محمود الشامي بدراسة مدى أضرار إلغاء الهبوط وإيجابيات إلغائه.. وإحالة الملف بالكامل وحسمه للجبلاية.

أما ثالث القرارات والأخير فكان الموافقة على طلب محمود طاهر باستقدام رئيس رابطة الأندية الإنجليزية لوضع لوائح الاحتراف الخاصة بلجنة الأندية وإنشاء رابطة الأندية المحترفة.

ويتكفل محمود طاهر بنفقات استقدام رئيس رابطة الأندية الإنجليزية الذي سيضع لوائح تسير عليه الأندية المصرية كلها.

وكانت أزمة قد نشبت بين الأهلي ولجنة الأندية بعد أن اقترحت الأخيرة إلغاء الهبوط للموسم الحالي وهو الذي رفضه الأهلي.