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الأهلي يفسر سبب رفضه لقرارات لجنة الأندية

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الأهلي يفسر سبب رفضه لقرارات لجنة الأندية الأهلي يفسر سبب رفضه لقرارات لجنة الأندية

أكد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أسباب رفضه حضور اجتماعات لجنة الأندية، مؤكدا أن هذا لم يكن بسبب مصالح شخصية.

وكان الأهلي قد قاطع اجتماعات لجنة الأندية والتي خرجت لاحقا تطالبه بتقديم اعتذارا رسميا، قبل أن يزور وفدا يوم السبت مقر القلعة الحمراء وتقديم اعتذارا للأحمر.

وقال طاهر للصحفيين عقب اجتماعه مع لجنة الأندية: "اعتراضنا لم يكن لأسباب شخصية، فقط لمصلحة الكرة المصرية".

وأضاف "لم يكن هناك محاضر للاجتماعات وجدول أعمال واضح، بالإضافة لعدم وجود لائحة تنظم عمل اللجنة مع اتحاد الكرة".

وتابع "كان لدينا تحفظات على إلغاء الهبوط .. كل هذه الأسباب كان نتيجتها مقاطعة لجنة الأندية".

وأتم طاهر "لجنة الأندية تقدمت باعتذارا رسميا، وطالما حدث هذا من الكيان، فلن أنشغل بالرد على أفراد بعينهم".

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فيديو اليوم السابع