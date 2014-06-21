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الأهلي لا يمانع مواجهة المصري على أرض محايدة

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الأهلي لا يمانع مواجهة المصري على أرض محايدة الأهلي لا يمانع مواجهة المصري على أرض محايدة

أعلن محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي عن عدم رفض ناديه مواجهة المصري البورسعيدي على أرض محايدة، في إشارة لإمكانية إقامة الدوري الموسم المقبل من مجموعة واحدة.

وكان الدوري الممتاز الموسم الجاري قد أقيم على مجموعتين، وابتعد الأهلي في مجموعة فصلته عن فرق محافظات الحدود (الإسماعيلي – بتروجيت – المصري).

وقال طاهر للصحفيين تابعها مراسل FilGoal.com السبت: "ليس لدينا مانع نواجه المصري على أرض محايدة، لا تقام في القاهرة أو بورسعيد".

وأضاف "ملتزمون بقرار مجلس الإدارة السابق برئاسة حسن حمدي بعدم خوض مباريات في بورسعيد لمدة 5 سنوات مقبلة، ولكن نوافق على مواجهة المصري في ملعب محايد".

وكان مجلس الأهلي السابق قد قرر مقاطعة بورسعيد خمس سنوات بسبب المذبحة التي راح ضحيتها 72 مشجعا من أولتراس أهلاوي.

وأشار رئيس الأهلي "في نفس الوقت لن نترك حقوق الشهداء وسنظل ندعمهم وأسرهم".

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