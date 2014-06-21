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اختاري ألوان الباستيل لإطلالة صيفية بامتياز!

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اختاري ألوان الباستيل لإطلالة صيفية بامتياز! اختاري ألوان الباستيل لإطلالة صيفية بامتياز!

السبت 21-06-2014 17:04

بمجرد بزوغ الشمس التي انتظرها الباريسيّون بفارغ الصبر هذه السنة، طغت على أشهر شوارع باريس الألوان الربيعية، التي زادت باريس جمالاً وإشراقاً، حيث ارتدت الباريسيّات أجمل ما عندهنّ من أزياءٍ، تنوّعت ما بين الفساتين القصيرة والبنطالونات والتوبات التي غلبت عليها ألوان الباسيتل المميّزة لهذا الصيف بامتياز. وقد تنوّعت هذه الألوان ما بين الأزرق المائي والأخضر اللوزي والرمادي اللؤلؤي والبرتقالي الفاتح والزهري المسحوق.
من أهمّ ميزات هذه الألوان أنها سهلة الارتداء، كما أنّها تُضفي أناقة مميّزة، مع تميّزها بالنعومة، حيث تشعر المرأة عند ارتدائها بالخفّة والسعادة.
استوحى صانعو الموضة هذه الألوان من منصّات عروض الأزياء، حيث طغت ألوان الباسيتل على عدد كبير من عروض الأزياء الباريسيّة لموسم ربيع وصيف هذه السنة، من بينها شانيل، ديور، باربارا بويي، سيلين، إيلي صعب وكلوي.
وقد وضع مصمّم كلّ دار لمسته الفنية المبدعة على هذه الأزياء، من خلال هذه الصور، التي اخترناها لك من عروض الملابس الجاهزة لربيع وصيف 2014، التي غلبت عليها ألوان الباستيل بامتياز.
نصيحتنا لعاشقات هذه الألوان عدم المبالغة في هذه الألوان والظهور "بتوتال لوك"، حيث ينصح اختصاصيّو الموضة بارتدائها مع حذاء صيفي أو حقيبة يد بلون قاتم نوعاً ما.

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