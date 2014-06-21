Guess و Marciano يطرحان تشكيلة محدودة الإصدار من فساتين السهرة

طرحت علامة أزياء "جس" Guess و"مارسيانو" Marciano تشكيلة محدودة الإصدار من فساتين السهرة المثالية التي لا غنى عنها لجميع السيدات. ويزخر هذا الإصدار المحدود بمجموعة استثنائية من فساتين الحفلات الأنيقة، التي تضفي على المرأة شعوراً رائعاً وإطلالة متألقة.

وتقدم Guess قائمة من الفساتين المبتكرة العصرية المناسبة للحفلات. وتتوفر فساتين ناعمة الملمس منسدلة بحمالات أو من دون أكتاف باللون الأحمر، والأسود والأزرق الساطع، مع طبعات النمر المتميزة أو بنقوش غنية، وفساتين عصرية أقل طولاً من الأمام. ويعتبر الرداء الإغريقي الذهبي قطعة رئيسية بالتشكيلة، فيما تتوفر الفساتين الضيقة الطويلة بأكمام متوسطة الطول باللون الأسود والفضي أو بالأسود والدانتيل الأحمر، وبقماش الجيرسيه الناعم الذهبي المخرّم، وكذلك بأكمام قصيرة، وبأطوال متوسطة باللون البيج والذهبي أو بالأسود والفضي ونسيج بخيوط وأشكال مجدولة. ويعتبر فستان السهرة نيكولا من دون أكمام القطعة الأكثر جاذبية في هذه التشكيلة، ويأتي بقماش متعرج باللون الأزرق الساطع ومزيّناً بأحجار الراين، مع تنورة طويلة من الشيفون تنسدل وتتهادى بخفة ونعومة لافتة.

مارأيك بهذه الفساتين من "جس" Guess و"مارسيانو" Marciano لترتديها في سهراتك الصيفية؟