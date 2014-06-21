أخبار عاجلة

كارثة انسانية .. إسلام السيد طفل 13 سنة يحكي كيف اغتصبه خاله لـ 3 سنوات بالشرقية (فيديو) -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يضرب مثال فى كيفية معالجة الأمور وحل المشكلات -
علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري -
الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم -
تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية -
لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

Guess و Marciano يطرحان تشكيلة محدودة الإصدار من فساتين السهرة

Google+ Print
Guess و Marciano يطرحان تشكيلة محدودة الإصدار من فساتين السهرة Guess و Marciano يطرحان تشكيلة محدودة الإصدار من فساتين السهرة

السبت 21-06-2014 19:23

طرحت علامة أزياء "جس" Guess و"مارسيانو" Marciano تشكيلة محدودة الإصدار من فساتين السهرة المثالية التي لا غنى عنها لجميع السيدات. ويزخر هذا الإصدار المحدود بمجموعة استثنائية من فساتين الحفلات الأنيقة، التي تضفي على المرأة شعوراً رائعاً وإطلالة متألقة.
وتقدم Guess قائمة من الفساتين المبتكرة العصرية المناسبة للحفلات. وتتوفر فساتين ناعمة الملمس منسدلة بحمالات أو من دون أكتاف باللون الأحمر، والأسود والأزرق الساطع، مع طبعات النمر المتميزة أو بنقوش غنية، وفساتين عصرية أقل طولاً من الأمام. ويعتبر الرداء الإغريقي الذهبي قطعة رئيسية بالتشكيلة، فيما تتوفر الفساتين الضيقة الطويلة بأكمام متوسطة الطول باللون الأسود والفضي أو بالأسود والدانتيل الأحمر، وبقماش الجيرسيه الناعم الذهبي المخرّم، وكذلك بأكمام قصيرة، وبأطوال متوسطة باللون البيج والذهبي أو بالأسود والفضي ونسيج بخيوط وأشكال مجدولة. ويعتبر فستان السهرة نيكولا من دون أكمام القطعة الأكثر جاذبية في هذه التشكيلة، ويأتي بقماش متعرج باللون الأزرق الساطع ومزيّناً بأحجار الراين، مع تنورة طويلة من الشيفون تنسدل وتتهادى بخفة ونعومة لافتة.
مارأيك بهذه الفساتين من "جس" Guess و"مارسيانو" Marciano لترتديها في سهراتك الصيفية؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي