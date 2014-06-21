ما هو هوس النجمات في عالم الموضة؟

لكلّ إنسان منّا حبٌّ لأمر ما وشغفٌ، يتحوّل في كثير من الأحيان إلى هوس، وفي مراحل أشدّ إلى إدمان. وقد يكون الهوس عند البعض بالطعام، أو بالموسيقى، أو بالسيارات، وأحياناً بالسينما... وللكثير من النساء والفتيات حول العالم هوس بالموضة. لكن ما هو هوس النجمات ياتُرى؟

للنجمات هوس بالموضة مثل كلّ النساء، غير أنه يكون موجعاً عندهنّ أكثر من غيرهنّ. ولكلّ واحدة من هؤلاء النجمات اهتمام خاصّ، ينصبّ عليه هوسهنّ. فلدى مايا دياب مثلاً هوس بالخواتم، حيث نراها تُزيّن أصابعها دائماً بأنواع متعددة من الخواتم، الكبيرة أشكالها والصغيرة، بينما تُفضّل ميريام فارس الأقراط، خصوصاً ما كان منها ذا تصميم مميز، إذ نادراً ما نراها تخرج من المنزل من دون أن تتزين بأقراط كبيرة ورائعة. أمّا إليسا ونانسي عجرم فهوسهما بالحقائب. فلدى إليسا مجموعة كبيرة منها، من تصميم أفخم دور الاكسسوارات والأزياء في العالم وأهمّها، بينما تُفضّل نانسي حقائب Chanel، ولديها مجموعة كبيرة جداً منها، بألوان مختلفة وأشكال متنوّعة.

هيفاء وهبي ـ من جهتها ـ تعشق الأحذية، وتعبّر عن ذلك دائماً، لا سيما أحذية المصمّم الأشهر Christian Louboutin، إذ تمتلك مجموعة كبيرة جداً منها، بحيث تبدو كأنّها لا تكتفي من اقتناء أحذية هذا المصمّم. أما أحلام فقد لاحظنا جميعنا هوسها بالمجوهرات الثمينة، خصوصاً تلك التي تصمّمها دار Cartier، بحيث يُعدّ ما لديها من المجوهرات ثروة من أجمل وأروع التصميمات. وأمل بوشوشة هوسها متّجه صوب الاكسسوارات، وتحديداً القبعات وفولارات الرأس التي تتزيّن بها كثيراً، خصوصاً في إطلالاتها الصباحية والعملية، وهو ما يليق بها كثيراً. وقد وصل الهوس بالموضة إلى جويل ماردينيان التي تعشق النظارات الشمسية، خصوصاً الكبيرة منها، ولديها مجموعة كبيرة ترتديها لإطلالاتها الصباحية حين لا تضع خلالها الكثير من المكياج.

لا تسعى النجمات إلى إخفاء هوسهن بالموضة، بل يتفاخرن به، في الكثير من المناسبات، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وأنت... هل لديك هوس بالموضة؟

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