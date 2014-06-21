سكرتير عام أسوان : حصرنا جميع الباعة الجائلين وجارى توفير أسواق بديلة لهم

قال المهندس محمد مصطفي السكرتير العام لمحافظة أسوان خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء المراكز والمدن لوضع منظومة متكاملة لإنشاء السويقات البديلة بأنه تم إجراء حصر للباعة الجائلين الموجودين في الشوارع بمختلف الوحدات المحلية حتى يتم بدوره تدبير أماكن بديله لهم والتي من المقترح أن تكون علي شكل سويقات .

وأشار إلى أنه داخل مدينة أسوان تم مؤخراً إنشاء سويقة بمنطقة النفق علي مساحة 2000 م2 تضم 70 سويقة ، بجانب إنشاء سويقة مزمع بناؤها بمساحة 2400 م2 علي الجزء الجاري تغطيته علي مصرف السيل والتي ستضم 89 بايكة ، مع القيام بمراجعة أي سويقات منشآة للوقوف علي مدي مزاولة أصحابها لأنشطة بها من عدمه واستغلالها في توفير فرص عمل للشباب .

وأضاف محمد مصطفي بأنه تم إعطاء توجيه لرؤساء المراكز والمدن بالبدء فوراً في إنشاء الأسواق البديلة للباعة الجائلين سواء من خلال تحديد موقع مناسب مجهزة بكافة الخدمات والمرافق يتم فيه عمل تقسيمات لكل بائع ، بجانب تركيب علامات إرشادية وحواجز لتأمين السوق خارجياً ، مع توفير مظلات لحماية المواطنين والباعة الجائلين من حرارة الطقس ، لافتاً إلي أنه سيتم بالتوازي تطبيق نظام سوق اليوم الواحد ، مع تشديد الرقابة عليه من خلال لجان التفتيش من الصحة والبيئة ، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة المخالفة .