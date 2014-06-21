رجال الصناعة بالخانكة: مستعدون لبذل الجهود ووضع كافة الإمكانيات تحت تصرف الدولة

قال المحاسب صلاح السعودي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الصناعة بالخانكة، أن رجال الصناعة والإستثمار مستعدون لبذل كل الجهود ووضع كافة إمكانياتهم تحت تصرف الدولة من أجل إستعادة مكانتها الاقتصادية من جديد وتوفير المناخ الآمن والجاذب للإستثمار والتنمية، مشيرًا أن أول خطوة في هذا الطريق هي العمل على تصحيح الصورة الذهنية عن حقيقة الأوضاع فى مصر سواء السياسية أو الاقتصادية، من خلال التأكيد بأن مصر ماضية في تحقيق الدولة الديموقراطية الحديثة واستكمال تنفيذ خارطة الطريق وإنجاز الانتخابات التشريعية والبرلمانية، لتكتمل منظومة الدولة وبنائها بعد إقرار الدستور وانتخابات الرئاسة والتوضيح أمام العالم أجمع أن المصريين لديهم إصرار كبير على إقامة الدولة الديموقراطية المدنية العادلة بقيادة رئيسهم الجديد وأنهم لن يسمحوا بوجود أى نظام ديكتاتوري فى مصر بعد الآن.

جاء ذلك خلال إجتماع جمعية رجال الصناعة بالخانكة إجتماع بحضور سيد أبووردة المدير التنفيذي للجمعية

وأكد رجال الصناعة والإستثمار، على أن جذب الإستثمارات الداخلية والخارجية يعد أحد أهم مفاتيح نجاح الحكومة الجديدة

> مطالبين بسرعة إصدار حزمة من القوانين الجديدة لدفع عجلة الإستثمار وأهمها علي الإطلاق إصدار قانون جديد يحفظ حقوق جميع العمال وفي نفس الوقت يحفظ حقوق صاحب العمل لاكتمال المنظومة الإقتصادية، والعمل على دفع عجلة الإستثمار وتدوير عجلة الإنتاج ، بحيث يضمن التشريع الأخير حصول كل طرف من العمال وأصحاب الأعمال على حقهم.

وأكدوا خلال الاجتماع على ضرورة أن يكون هناك دور رائد لرجال الأعمال لمساندة مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو دور وطني يتطلب المشاركة من الجميع من خلال التزام رجال الأعمال وأصحاب المصانع بأن يؤدوا ماعليهم للدولة بداية من الضرائب وسداد كافة المستحقات لأن هذا الامر له مردود علينا جميعًا.

وقال السعودي، أن جذب الإستثمارات سيكون مفتاح نجاح الحكومة، مشيرًا إلى أن برنامج الرئيس الاقتصادي قادر على المنافسة العالمية، وتوقع أن مصر مقبلة على فترة يمكنها فيها جذب الاستثمارات خاصة وأنها فترة إستقرار.

وطالب السعودي الرئيس السيسي بالقضاء على السلبيات التي انتشرت بعد الثورة مثل الفوضى والاستغلال والعمل على عودة الحريه والحياه الكريمة للناس البسطاء.

وقال أننا علي مدي ال3 سنوات الماضية عانينا من عدم وجود دولة، وترهل شديد في أجهزتها وضعف لحكوماتها مما أدي إلى استفحال المشاكل والخروج عن أهداف الثورة، فكان الإنفلات الأمني والأزمة الاقتصادية وزيادة مشاكل التعديات والخسائر الكبرى التي لحقت بالمستثمرين ورجال الأعمال وتوقف المشروعات.