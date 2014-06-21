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محافظ القاهرة : سلامة نفقي الأزهر انشائيا وفقا لتقرير المتخصصين

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محافظ القاهرة : سلامة نفقي الأزهر انشائيا وفقا لتقرير المتخصصين محافظ القاهرة : سلامة نفقي الأزهر انشائيا وفقا لتقرير المتخصصين


> تلقى الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة تقريرا من اللجنة العليا المشكلة بمعرفة المحافظ وتضم عددا من أساتذة كليات الهندسة المتخصصين في مجال الإنشاءات وميكانيكا التربة والأساسات لتقييم الحالة الإنشائية لجسم نفق الأزهر وتحديد مدي سلامته انشائيا.

وأكد التقرير علي سلامة جسمي النفقين انشائيا ، وأن التصميم الذي تم التنفيذ بموجبه لجسم النفقين تحت تأثير كافة الأحمال التصميمية آمن ويفي بمتطلبات الكود المصري والبريطاني.

وكان الدكتور جلال مصطفي سعيد قد أصدر تعليماته بتشكيل اللجنة العليا لفحص وتقييم حالة النفق انشائيا عقب عدد من الأحداث التي أدت الي تعطل الحركة المرورية بالنفق.

أ ش أ

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