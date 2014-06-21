الخطيب: قانون الإجراءات الجنائية وضع العديد من الضوابط لتنفيذ أحكام الإعدام

قال المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، تعليقًا على أحكام الإعدام الصادرة بأحداث مطاى والعدوة والإستقامة،” إن قانون الإجراءات الجنائية وضع العديد من الضوابط لتوقيع عقوبة الإعدام وتنفيذها حيث يشترطت إجماع كافة أعضاء الدائرة على حكم الإعدام وليس مجرد الأغلبية المعلوم لها فى القضايا الاخرى، نظرًا لخطورة تلك العقوبة.

وأضاف الخطيب فى تصريحات صحفية، إن قانون الإجراءات الجنائية منح الحق للمتهمين فى طلب إعادة الإجراءات من جديد لمن صدر الحكم له غيابيًا وإن من صدر بحقه حكم حضوريًا فله الحق فى الطعن أمام النقض، وإذا لم يقم المتهم بالطعن فمن حق النيابة العامة أن تباشر ذلك الحق حرصًا على إظهار العدالة وطرح القضية مرة أخرى على بساط البحث والدراسة وصولًا إلى حكم عادل.

وتابع الخطيب إنه بمجرد الطعن يوجب القانون إقاف عقوبة الإعدام لحين الفصل وتأيده لأنه لا جدوى من استمرار نظر الطعن إذا تم تنسيب العقوبة، لأنه يستحيل تصحيح الوضع.

وأوضح الخطيب ،إنه فى حالة قبول الطعن وإعادة المحاكمة فإنه يتعين عرضها على دائرة أخرى غير التى أصدرت الحكم المطعون عليه حتى تضمن العدالة حياديتها وعدم تأثرها برأيها السابق التى أصدرت حكمها إستنادًا إليه.