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منظمة التعاون الإسلامى توجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين

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منظمة التعاون الإسلامى توجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين منظمة التعاون الإسلامى توجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين

الملك عبدالله

وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني باسمه واسم المشاركين في أعمال الدورة الواحدة والأربعين لوزراء خارجية الدول الإسلامية، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لرعايته الكريمة للدورة وما قدمته المملكة من تسهيلات أسهمت في نجاح أعمالها.

جاء ذلك في برقية رفعها مدني للعاهل السعودي جاء فيها ” بمناسبة انتهاء أعمال الدورة الحادية والأربعين لوزراء خارجية الدول الإسلامية ، فقد كلفني الوزراء ورؤساء الوفود والمندوبون بأن أرفع إلى مقامكم السامي الكريم كبير الشكر والعرفان باسم المشاركين لرعايتكم الكريمة للدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي على ما قدمته المملكة من تسهيلات وما أحاطتهم به من كرم الضيافة مما ساهم مساهمة كبيرة لإنجاح أعمال الدورة واتخاذ قراراتها الصائبة في مختلف المواضيع التي تسهم في استشراف مجالات التعاون الإسلامي”.
> أ ش أ

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