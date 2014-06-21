السيسى يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء أستراليا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء أستراليا، تونى أبوت، حيث قدم التهنئة له على تولى منصب رئيس الجمهورية.

وأبدى رئيس الوزراء الأسترالى تطلع بلاده لتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات المختلفة.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الأسترالي أعرب خلال الاتصال عن دعم بلاده الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب، وتطلعها لتعزيز علاقات التعاون مع مصر في المجالات المختلفة، ولاسيما علاقات التعاون التجاري، مشيرًا إلى استئناف استراليا إمداد مصر بالماشية، والتي من المقرر أن تصل شحنتها الأولى في بداية شهر يوليو القادم.

من جانبه، وجه الرئيس السيسي، الشكر لرئيس الوزراء الأسترالي على اتصاله للتهنئة، مؤكدًا مشاركة مصر لأستراليا تطلعها نحو مزيد من تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأعرب السيسى عن تقدير مصر لتفهم أستراليا لحقيقة الأوضاع المضطربة فى منطقة الشرق الأوسط وما تمر به من مرحلة دقيقة وفارقة، في مواجهة قوى التطرف والإرهاب