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84,5 ألف طن إجمالى توريدات القمح بسوهاج لهذا العام

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84,5 ألف طن إجمالى توريدات القمح بسوهاج لهذا العام 84,5 ألف طن إجمالى توريدات القمح بسوهاج لهذا العام

أغلقت صوامع الغلال وشون بنك التنمية والائتمان الزراعى وصوامع الشركة القابضة للغلال ابوابها عن استقبال توريد محصول القمح لهذا العام .

وقال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة بمحافظة سوهاج، إن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح هذا العام وصل إلى 84 الف و 501 طن بزيادة 26الف طن عن نفس التوقيت من العام الماضى والذى وصل فيه التوريد إلى 58 الف طن .

وأوضح أن اجمالى ماتم صرفه للمزارعين وموردى محصول القمح لهذا العام وصل الى 35 مليون و68 الف جنيه تم صرفهم بالكامل للمزارعين، مؤكداً  ان سعر توريد القمح هذا العام زاد عن 40 جنيه فى الأردب الواحد عن العام الماضى .

وأكد ان صوامع المحافظة استوعبت كل الزيادات فى الكمية الموردة هذا العام بعد إضافة عدد جديد من صوامع الغلال تستوعب 30 الف طن تابعة للشركة القابضة للغلال بقرية الكوامل غرب سوهاج، بالإضافة إلى صوامع غلال شركة مطاحن العليا وشون بنك التنمية والائتمان الزراعى والتى تكفى لتخزين 150 ألف طن قمح .

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