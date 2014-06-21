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ضبط مسجل خطر بحوزته (401) قطعة حشيش

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ضبط مسجل خطر بحوزته (401) قطعة حشيش ضبط مسجل خطر بحوزته (401) قطعة حشيش

صورة ارشيفية

ضربة أمنية جديدة لتجار المخدرات ضبط مسجل خطر بحوزتة (401) قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش ببورسعيد.

استمرارا لجهود مديرية امن بورسعيد فى مكافحة تجار المواد المخدرة بكافة أنواعها والتصدى لهم بكل حسم … تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن بورسعيد من ضبط الشقى الخطر / السيد محمد الشربينى أبو السعود – شهرته (على إمشى) ــ مقيم دائرة قسم الزهور .. “مسجل جنائيا مخدرات” .. بحوزته عدد ( 401 ) قطعة لمخدر الحشيش ” بقصد الإتجــار ” ومبلغ مالى وهاتف محمول … وذلك حال قيامة بممارسة نشاطة الإجرامى فى تجارة المخدرات بدائرة قسم الضواحى .

- تم اتخاذ الإجراءات القانونية … وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لة فى المواعيد القانونية .

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