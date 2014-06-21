«حرس الحدود» تضبط 10 مهربين حاولوا إدخال 30 ألف قاروصة سجائر مسرطنة

تمكنت اليوم السبت قوات حرس الحدود بالوادي الجديد من ضبط 10 مهربين جميعهم من محافظة مطروح، بحوزتهم 5 سيارات دفع رباعي حديثة و30 ألف قاروصة سجائر مسرطنة، كانوا يحاولون إدخالها إلى البلاد.

وتم تحريز المضبوطات وعرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العسكرية بأسيوط، التابعة لها المنطقة الجنوبية العسكرية والقريبة من مكان ضبط المهربين.

وكانت قوات حرس الحدود قامت خلال الفترة الماضية بمواصلة عمليات البحث ورصد المهربين من داخل المنطقة المتاخمة للحدود مع ليبيا غربًا والتي تصل حتى شمال مركز الفرافرة عبر أحد الممرات الصخرية الأكثر سهولة للمهربين بعيدًا عن بحر الرمال والكثبان الرملية المتحركة الوعرة، ومنها يتجهون إلى المناطق الشمالية وصولاً لمحافظة مطروح لتسليم البضائع والممنوعات المهربة.