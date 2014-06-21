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مخترع إماراتي يحصد ذهبية معرض إنبكس للاختراعات في أميركا

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مخترع إماراتي يحصد ذهبية معرض إنبكس للاختراعات في أميركا مخترع إماراتي يحصد ذهبية معرض إنبكس للاختراعات في أميركا

حصل المخترع الاماراتي أحمد مجان على ميدالية ذهبية في معرض إنبكس للاختراعات الذي إختتم فعالياته أمس في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفينيا الأمريكية وسط حضور كثيف من المخترعين بلغ عددهم أكثر من 359 مخترعا مثلوا أكثر من 30 دولة تنافسوا على مدى ثلاثة أيام للفوز بميداليات أكبر معرض عالمي من نوعه يعنى بالاختراعات المنزلية والحياتية والطبية والبيئية وكل ما يتعلق بحياة الانسان.

ومنحت لجنة التحكيم الدولية أحمد مجان الميدالية الذهبية ضمن فئة العناية بالحيوان وهي واحدة من أكثر الفئات تنافسا في المعرض وذلك لإبتكاره وتطويره جهازا لتعقب الحيوانات الأليفة يعمل بالطاقة الشمسية ومربوطا بنظام " جي بي إس " يستطيع من خلاله صاحب الحيوان التعرف بدقة على موقع وجوده في حالة فقده أو ضياعه أو سرقته، وبهذا الانجاز الجديد يكون مجان قد حصد اعترافا عالميا جديدا يضاف إلى سلسلة انجازاته السابقة من أكبر حدث عالمي من نوعه..

وقال مجان عقب تسلمه الميدالية الذهبية من رئيس لجنة التحكيم الدولية إن "هذا الانجاز إنجاز لكل عربي واماراتي فلقد أثبت للعالم أن العرب والاماراتيين والمسلمين يملكون مواهب وطاقات فكرية و إبداعية ويستطيعون منافسة نظرائهم من جميع  دول العالم في جميع المجالات" .

وأهدى إنجازه إلى "قيادة وشعب دولة الامارات العربية و سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الذي كان وراء وصوله للعالمية بعد أن دعمه وشجعه بكل قوة للمشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير" .

وأضاف مجان أن "مشاركته في المعرض لم تكن بغرض الحصول على الميداليات بقدر ما كانت فرصة رائعة للتواجد بين أفضل مخترعي العالم ورفع إسم وعلم دولة الامارات في هذا المحفل العلمي الكبير" .

وأشار إلى أنه "سيعمل في المرحلة المقبلة على تطوير هذا الابتكار أكثر وزيادة إستخداماته لتتخطى الحيوانات الأليفة ويصبح فعالا في كثير من الامور الأخرى" .
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