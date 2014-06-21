قتل أطفال الشوارع؟ أم افرم يا سيسي؟

في عام ٢٠٠٧ فاز الفيلم البرازيلي «قوات النخبة» بجائزة أفضل فيلم في مهرجان برلين. يتحدث الفيلم عن زيارة لبابا الفاتيكان للبرازيل. يتم تكليف «قوات النخبة» بتأمين المناطق التي سيمر عليها البابا من المجرمين القاطنين بالمناطق العشوائية القريبة. فيجد المتفرج نفسه أمام الصراع التقليدي في أي فيلم أمريكي رديء.. بين الضابط الطيب والضابط الشرير. يطمح الأول لحل المشكلة دون قتل، أما الشرير/الفاسد فإنه لا يرى أي حل سوى قتل المجرمين. ولأن هؤلاء المجرمين يبدون في الفيلم كـ«مجرمين جدًا جدًا»، فإن الضابط الطيب يضطر أخيرًا للقتل، فليس هناك حل آخر.

الكثير من السينمائيين، برازيليين وغيرهم، توقفوا أمام هذا الفيلم بكثير من علامات الاستفهام.. كيف يفوز فيلم فاشي بجائزة هذا المهرجان؟

في عام ٢٠٠٨ انتشرت في مدينة ريو دي جانيرو لافتات رجل أعمال مرشح لمنصب العمدة، وكانت هذه اللافتات تدعو لقتل المجرمين، وليس أطفال الشوارع.

هل شاهد الدكتور نصار عبدالله هذا الفيلم وسمع عن هذا المرشح، فاستنتج أن هذه هي المدرسة البرازيلية للتعامل مع المشاكل الاجتماعية، اقتنع بها، فاختلق بعض المعلومات ليسوقها؟

في هذه الفترة تحديدًا، خلال الانتخابات وبعد الفيلم، قمت بزيارة بعض مدن البرازيل للسياحة والعمل. لم أقابل أحدًا إلا واعتبر هذا المرشح مختلًا عقليًا. وتحول لمسخرة بعدد الأصوات الضئيلة التي حصل عليها في الانتخابات. وأخبرتني مخرجة برازيلية ستينية أن بعض المتفرجين على الفيلم المذكور كانوا يصرخون بالقاعة أثناء مشاهدة الفيلم «اقتلوهم.. اقتلوهم». إلى أيهما يستند الدكتور نصار؟؟ إلى هتافات القتل بقاعة العرض؟ أم إلى فشل المرشح الدموي؟ الواقعتان لهما معان متناقضة.

هل تنتهي مشكلة المقال المذكور، الداعي لقتل أطفال الشوارع اقتداءً بما يدعي أنه التجربة البرازيلية، بحذف موقع «المصري اليوم» له؟ إجابة السؤال متروكة لكل قارئ على حدة. فليست هناك إجابة وافية أو أخيرة عن مثل هذه الأسئلة.

المشكلة الأساسية التي يثيرها هذا المقال هي مشكلة أخلاقية، أما المشكلة الثانية فهي سياسية، هي الدعوة علانية للقتل ولممارسة فاشية. وسأتجنب المشكلتين لأن رد الفعل الحاصل ضد المقال وكاتبه في مواقع التواصل الاجتماعي كاف. المشكلة الأخرى هي أن القارئ الذي لا يعرف شيئًا عن البرازيل سيقف حائرًا.. وسيتساءل «يا نهار أبيض!! هُمّ في البرازيل كانوا بيقتلوا العيال؟». والمضحك في هذه المسألة أن الدكتور الكاتب نفسه لا يعرف شيئًا عن البرازيل، لكنه يكتب عنها.

يبدأ مقاله بالإشارة إلى معاناة مدينة برازيليا طيلة عقود مع مشكلة أطفال الشوارع!! كيف؟ متى كانت هذه العقود؟ برازيليا أصلًا مدينة تم اصطناعها وبناؤها من لا شيء خلال الخمسينات، ومن أقل المدن البرازيلية التي تجد فيها مناطق عشوائية أو أطفال شوارع!!

يلخص الجرائم.. فيقول جرائم «السرقة والدعارة والاغتصاب». معدلات جرائم السرقة في المدن البرازيلية الكبرى من الأعلى عالميًا حتى اليوم، أي لم يتم حلها مثلما يدعي المقال. أما الدعارة فهي ليست جريمة في البرازيل. والاغتصاب؟ هل يقصد اغتصاب أطفال الشوارع؟ أم أن الأطفال هم من يغتصبون؟

يتابع سيل «معلوماته» فيقول، إن معدلات الإصابة بمرض الإيدز بين أطفال الشوارع البرازيليين تجاوزت الـ٩٠٪!! من أين أتى بهذه الأرقام أصلًا؟؟ لا توجد أي فئة اجتماعية في العالم تعاني من هذه النسبة من انتشار مرض الإيدز. وعلى حسب علمي، فإن الأرقام المتداولة فيما يخص الفئة التي يتحدث عنها – أطفال الشوارع البرازيليين – تتراوح بين الـ٢٪ وليس ٩٠٪. ما هو مصدره؟ أم أن المقصود هو أن يقال رقم مخيف خاص بمرض مخيف. مرض يثير كل أنواع الرفض النفسي والأخلاقي والاجتماعي تجاه المصابين به. ولأن الكثيرين يقرأون بسرعة ودون تركيز فسيشعرون بالرعب، ويترسخ في وعيهم أن هذه الحقيقة ليست بعيدة عن مصر.. وبالتالي فإن هناك خطرًا داهمًا على مجتمعنا ووطننا.. أطفال شوارع مجرمون وأشرار وحاملون لمرض الإيدز.. نتخلص منهم أم لا؟

يجزم المقال بأن الدولة البرازيلية وبتواطؤ كل المجتمع، قامت بتصفية أطفال الشوارع بالقتل كالكلاب الضالة خلال فترة ما. المقال لا يحدد الفترة، لكننا من الممكن أن نستنتج أنه يقصد مرحلة التسعينات!! وهو ما لم يحدث قط في تاريخ البرازيل، سواء في التسعينات أو قبلها، ولم تكن هناك قط خطة بهذا المعنى أو تواطؤ حولها، ولم تحل أصلًا مشكلة أطفال الشوارع أو الجريمة في البرازيل.

فقط في مرحلة الديكتاتورية العسكرية في الستينات والسبعينات، وجدت بعض المجموعات المسلحة، المُشكّلة من مجرمين ومن رجال شرطة مرتبطين ببعض دوائر المافيا التي قامت بتصفية مراهقين مرتبطين بالجريمة العشوائية أو أطفال شوارع، لإرهاب وإخضاع العصابات الأصغر التي تستفيد منهم، ومن ظروفهم الحياتية. وعلى حسب علمي تمت محاكمة من ثبت تورطه في هذه العمليات بعد سقوط الديكتاتورية العسكرية. وهنا لا أنفي مشكلة العنف المتأصلة في البرازيل حتى اليوم. لكن الكاتب الذي يؤكد «بحكمة» أن البرازيل مثل مصر، لم يشر لمسألة الديكتاتورية العسكرية البرازيلية قط في مقاله. هل كان يخشى أن يساء فهمه ويتهمه أحدهم بأنه يقصد أن مصر بها ديكتاتورية عسكرية؟

أما مرحلة التسعينات فهي مرحلة بداية مشاريع الرعاية الصحية والاجتماعية لأطفال الشوارع في البرازيل، وليس قتلهم، رغم أنها لم تنجز حلًا حقيقيًا.

ما الذي يستهدفه الكاتب بهذا المقال؟ أن نقتل أطفال الشوارع لدينا؟؟ هو يعلم جيدًا أن هذا مستحيل. هل يقصد طرح مشروع مرعب، فنعود كي نتفاعل مع تصور السيسي – الأقل رعبًا - الذي طرحه قبل الانتخابات، باحتواء أطفال الشوارع في المعاهد العسكرية. هل من المفترض كبديل عن التعليم والتنمية أن يتحول الأطفال إلى شبه عسكريين يحملون السلاح في ظل مجتمع غير سوي؟ لحساب من سيعملون؟

أم أن كلام الدكتور نصار عبدالله جاء في سياق حالة الهستيريا والهوس والفاشية السائدة التي تتلخص في «افرم يا سيسي»؟؟ وفي هذه الحالة فإنه يمكن استبدال أطفال الشوارع بالإخوان بسهولة. وكخطوة لاحقة يتم استبدال الإخوان بالمعارضين بسهولة. في النهاية كلهم «آفات» و«أمراض اجتماعية».. أطفال شوارع/مجرمين/إرهابيين/ومعارضين خونة.

لا تنس عزيزي القارئ صرخات قاعة العرض المظلمة: «اقتلوهم.. اقتلوهم». ولا تنس أيضًا الحالة الاجتماعية والثقافية والسياسية السائدة في بلدنا تحت مظلة وطنية هستيرية تبرر حبس الآلاف من المواطنين وقتل الكثيرين خارج سياق القانون، والإعدامات بالجملة.. دون أي سؤال عن الجرم الذي ارتكبه هؤلاء المواطنون.

الديكتاتورية العسكرية في البرازيل سادت في ظل «هستيريا وطنية استعراضية»، وخلقت شعبًا مُشوّهًا، من أفقر شعوب أمريكا اللاتينية وأكثرها ضحالة على المستوى الفكري والثقافي والفني. شعب يحب الاستعراض السطحي، سواء كان كرنفالًا أو استعراض المؤخرات الكبيرة على الشواطئ أو العاهات الجسدية لدى المتسولين في الشوارع والميادين. هذه هي بعض جرائم الديكتاتورية العسكرية البرازيلية في حق شعب البرازيل، ورغم مرور العقود على سقوطها مازالوا يحاولون علاجها ويتعثرون.

ماذا عن جرائم الدعوات الفاشية لدينا؟ وماذا عن جرائم حالة «افرم يا سيسي»؟.