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مسيرة بـ “اللمبات الجاز”بالمنوفية للمطالبة برحيل الأخوان وانتخابات رئاسية مبكرة

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مسيرة بـ “اللمبات الجاز”بالمنوفية للمطالبة برحيل الأخوان وانتخابات رئاسية مبكرة مسيرة بـ “اللمبات الجاز”بالمنوفية للمطالبة برحيل الأخوان وانتخابات رئاسية مبكرة

 

انطلقت مسيرة نظمها المئات من اهالى مركز اشمون بمحافظة المنوفية اعتراضا على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى الذى ادى الى تعطل مصالح الكثير من المواطنين وخراب بيوت اخرين “على حد قول المشاركين ”  .

بدأت المسيرة من أمام الجمعية الشرعية بأشمون لتجوب عدد من شوارع المدينة  ، مطالبين برحيل الاخوان المسلمين عن حكم البلاد  ، وطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة حتى يتسنى لمصر تحقيق اهداف الثورة التى راح ضحياها الالاف من الشباب .

و حمل المتظاهرون عدد من اللمبات الجاز ورددوا هتافات ” يسقط يسقط حكم المرشد ” حكم الإخوان باطل حكم المرشد ” .

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