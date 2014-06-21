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الجيش النيجيري يعلن مقتل قائد بـ«بوكو حرام»

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أعلن الجيش النيجيري مقتل قائد بجماعة «بوكو حرام» المتشددة في مواجهة بين مجموعة من المسلحين والجنود علي الطريق السريع بين مدينتي جوس و(بوتشي) شمال البلاد، الجمعة.

وذكر بيان للجيش، السبت، أن القتيل الذي يدعي، مالام حسين، تم اتهامه بشن هجمات علي رجال الجيش والأمن والمواطنين بولاية بلاتو بوسط نيجيريا خلال الأعوام الماضية، أدت إلي مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود والمواطنين.

كان الرئيس النيجيري، جودلاك جوناثان، قد فرض العام الماضي حالة الطوارئ علي 3 ولايات تنشط فيها «بوكو حرام»، وهي ولايات بورنو و أدماوا ويوبي، وتم تجديد الطوارئ عدة مرات كان آخرها منذ أيام، بهدف وضع حد للإعمال الإرهابية.

كان مسلحون يشتبه بانتمائهم لـ«بوكو حرام» قد اقتحموا الخميس الماضي عدة قري بولايتي بورنو واداماوا شمال شرق نيجيريا على الحدود مع الكاميرون، ودمروا العديد من المنازل وقتلوا 12 شخصاً وأصابوا العشرات.

وقال شهود عيان «إن المسلحين قسموا أنفسهم إلي مجموعات وهاجموا قري يازا وكريشانجا وكوارجولام وكودا و شواري بيان ولاسا بالولايتين وأحرقوا العديد من المنازل وبعض الكنائس والمحال.

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