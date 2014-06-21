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«داعش» يسيطر على 5 قرى شرق العراق

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أكد رئيس مجلس المقدادية المحلي في محافظة ديالى شرق العراق، عدنان سلمان، أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) سيطر على 5 قرى جديدة بالمدينة.

وقال سلمان إن «مسلحي داعش بعد أن سيطروا على 5 قرى جديدة جنوب المقدادية يتحصنون الآن في بساتين القرى بحماية القناصين».وأضاف المصدر أن قوات الأمن تفرض حصاراً على المسلحين تمهيداً لشن ضربات جوية على مناطق توزعهم.

علي صعيد آخر، أعلن مصدر أمني مقتل 6 مسلحين باشتباكات مع قوات الأمن في بلدة العظيم شمال مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.وقال المصدر إن «مركز ناحية العظيم وقصباتها المحاذية لحدود كركوك تحت سيطرة داعش حتى الآن، وأن داعش فخخ المنازل والطرق لمنع تقدم قوات الأمن صوب ناحية العظيم».

ويسيطر داعش على أغلب مناطق شمالي ديالى وعلى بلدة السعدية باتجاه ناحية المقدادية، بينما تسيطر قوات البيشمركة الكردية على ناحية جلولا ذو الغالبية الكردية والقرى الكردية المحيطة بها.

ويحقق عناصر «داعش» حتى الآن تقدماً ميدانياً في محافظتي ديالى (شرق) والأنبار (غرب)، بعد إحكامهم السيطرة على قضاء القائم والمنفذ الحدودي مع سوريا.

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