"كاراكاس" مدينة المتنزهات الخضراء

"كاراكاس" مدينة خضراء، تقدّم لزائريها عشرات الأماكن والنشاطات المنوّعة التي تُلائم الباحثين عن الهدوء والاسترخاء، فإلى هناك...

"كاراكاس" هي عاصمة "فنزويلا". تقع في شمال البلاد، على حدود البحر الكاريبي، وتحتلّ مساحة 433 كيلومتراً مربّعاً.

تستفيد البلاد من مناخ استوائي رطب، مع رياح موسميّة. وهو معتدل قليلاً في المرتفعات، علماً أنّ المتساقطات السنويّة تتراوح ما بين 900 و1300 متر مكعب في المدينة.

ويُعدّ يناير(كانون الثاني) هو الشهر الأكثر برودةً، مع متوسّط درجات حرارة يبلغ 20 درجة مئوية، فيما الشهر الأشدّ حرارة هو مايو(أيار)، حيث يسجّل متوسط درجات الحرارة 23 درجة مئوية.

ومن أبرز العنواين السياحية فيها:

-"ساحة البوليفار": تشهد على 400 عام من التاريخ، كانت تنظّم فيها في الماضي الأسواق ومباريات مصارعة الثيران، فضلاً عن العروض المسرحية والموسيقية والاحتفاليات المختلفة، فضلاً عن الإعدامات. كان يُطلق عليها اسم "بلازا دي أرماس" Plaza de Armas، ثمّ تحوّلت تدريجياً إلى أسماء مختلفة، إلى أنّ استقرت، في سنة 1883، على اسم "ساحة البوليفار" Plaza Bolivar. هي عبارة عن مكان تظلّله الأشجار الضخمة، وهو مثاليّ لأخذ قسط من الراحة والاسترخاء.

- مبنى "توري فرانسيا": يقع على مقربة من "ساحة البوليفار"، ويتألف من نحو 70 "بوتيك" تعرض المجوهرات القيّمة من الماس والذهب والفضة.

- "المجلس البلدي ومتحفه": يفتح أبوابه أمام الزوّار من الثلاثاء إلى الأحد. يقع على الجهة الجنوبية من ساحة "البوليفار". الدخول إليه مجّاني، وهو يقود نحو ساحة فسيحة، يتوسّطها ينبوع مياه تحيط به مجموعة من الأسود المنحوتة في الصخر. ويقع إلى يسار الينبوع متحف راوول سانتانا Raul Santana الرائع الذي يُعيد إحياء "كاراكاس" القديمة من خلال مجموعة من المجسّمات.

- "صرح كاراكاس الديني": يفتح هذا الصرح أبوابه في أيّام الأسبوع كافة، ويقفلها ما بين الحادية عشرة والنصف والواحدة ظهراً. بُني سنة 1665 على الجهة الشرقية من "ساحة البوليفار"، وتمتاز أجراسه برقّتها، لكي تؤدّي 7 مقاطع موسيقيّة وطنية الطابع، علماً أنّه تمّ استيراد ساعته الكبيرة من "إنجلترا" سنة 1888.

- "ساحة سان جانسيتو" San Jancito: تقع في الناحية الجنوبية-الشرقية من "ساحة البوليفار". فيها، ستجدون "بوتيكات" متخصّصة في بيع الـ"بيناتا"، أي لعبة الأطفال الكرتونية، التي تتمّ تعبئتها بالحلويات، والتي لا يُمكن الاستغناء عنها في أعياد ميلاد الأطفال الصغار في "فنزويلا"!

- "متحف الفن الاستعماري": يُعرف بمتحف Quinta de Anauco، وهو عبارة عن منزل يقع وسط متنزّه جميل. ستجدون في فناء هذا المنزل قطعة أرض صغيرة تزيّنها أزهار "الأوركيد" الساحرة.

5 نشاطات

1- زيارة المتنزهات: تستهلّ هذه الزيارة بـ "متنزّه الجهة الشرقية" Parque del Este الذي يفتح أبوابه أمام الزوّار من الثلاثاء إلى الأحد، علماً أنّ الدخول إليه يتطلب دفع مبلغ صغير من المال. يمتدّ على مساحة 80 هكتاراً. رسمه المهندس البرازيلي الشهير روبيرتو بورل ماركس Roberto Burle Marx، ويُعتبر واحة حقيقيّة من الهدوء، وسط النباتات الخضراء، وتتخلّله أحواض المياه الكبيرة التي تحيا في داخلها ثروة مائية وفيرة.

وتستكمل هذه الزيارة في "متنزه إيل أفيلا الوطني" Parque Nacional El Avila الذي يفصل طولياً مدينة "كاراكاس" عن البحر. يمتدّ على مساحة 100 ألف هكتار، وتتخلّله قمم يتجاوز ارتفاعها 2500 متر. ويُعتبر هذا السدّ الطبيعي المغطّى بالغابات أيضاً الرئة التي تتنفس من خلالها "كاراكاس"!

يضمّ المتنزه بقايا قلاع قديمة، كانت تُستعمل لصدّ هجمات القراصنة والغزاة، ويقدّم نشاطات كثيرة وممتعة لزائريه، سيراً على الأقدام أو بواسطة سيّارات الدفع الرباعية، وسيكون بإمكانكم شراء بعض المأكولات والمشروبات من الأكشاك المنتشرة في أنحاء مختلفة منه.

2- زيارة أرخبيل "لوس روكس" Los Roques: هذا الأرخبيل هو عبارة عن متنزه وطني لـ"فنزويلا"، وهو مكان مثير للدهشة، حيث تمتدّ الشواطئ الرمليّة البيضاء الناعمة ذات المياه الكريستاليّة، وتقدّم إمكانية الغوص وتذوّق أشهى المأكولات البحريّة.

3- السباحة في "جزر كايمانس" Caimans: تقبع هذه الشواطئ في مدينة "شيريمينا" Chirimena، داخل "ميراندا" Miranda، في "فنزويلا". وعلى الرّغم من مساحتها الصغيرة، فهي تبقى واحة رائعة للعوم. وتضمّ هذه الجزيرة مجموعة من الفنادق الصغيرة والمطاعم الجيّدة.

4- زيارة "حديقة الحيوان" Zoo Expanzoo: متنزه يمتدّ على مساحة 8 هكتارات، ستجدون فيه تنوّعاً هائلاً في الثروة الحيوانية والنباتية.

5- الجلوس في "مقهى القهوة العربية" Arabica Coffee Company: مقهى استثنائي، ليس فقط بديكوره الذي يتضمّن آلات قديمة لصنع القهوة، إنّما بالخيارات الواسعة التي يقدّمها من أنواع القهوة المختلفة المتأتّية من بلدان ومن زراعات مختلفة. والأجواء فيه أكثر من رائعة طوال النهار والليل!

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