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أفكار من جُمانة أبو فاضل لتأثيث غرفة معيشة للمونديال

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أفكار من جُمانة أبو فاضل لتأثيث غرفة معيشة للمونديال أفكار من جُمانة أبو فاضل لتأثيث غرفة معيشة للمونديال

السبت 21-06-2014 16:06

يرغب الكثير من العائلات في الاجتماع يوميّاً، في المنزل، من أجل متابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم وتشجيع الفريق المفضّل لديها؛ لذا لا بدّ لك من تحويل غرفة المعيشة إلى غرفة تتعايش مع أجواء "المونديال" من خلال بعض الأفكار المستمدّة من مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل.

- احرصي على تأمين مساحات فارغة ضمن الغرفة، بعد إزالة المفروشات التي يُمكن الاستغناء عنها.
- زيّني الجدار الرئيسيّ الأبيض بالـ "فنيل" Vinyl المحمّل صور علم الفريق الذي تشجّعينه، أو يُمكن لورق الجدران المزيّن بألوان فريقك أن يُغطي جداراً محدّداً في الغرفة.
- تجنّبي طلاء الجدران كافة بألوان الفريق المفضّل لديك.
- اهتمي بتوفير الإضاءة القوية، من خلال المزج بين تلك المخفيّة ووحدات الإضاءة الجانبية، فضلاً عن الثريا التي تتدلّى من السقف.
- كبّري جلستك، كي تتمكّني من استقبال أصدقائك، من خلال زيادة عدد المقاعد المريحة وتوزيعها على شكل حرف "يو" U أو "أل" L.
- خفّفي من استعمال "الاكسسوارات"، مع إمكانية اختيار تلك المتعلّقة بأجواء "المونديال".
- تجنّبي استعمال "الاكسسوارات" القابلة للكسر كـ "البورسولان" والزجاج.
- علّقي يعض اللوحات التي تجسّد صور الفريق المفضّل لديك.
- احرصي على اقتناء مجموعة من الصواني المقطّعة المخصّصة للضيافة، يأتي من ضمنها عدد من الكاسات المنفصلة التي تحوي المكسّرات على أنواعها.
- استعيضي عن الطاولة التي تتوسّط الغرفة بالطاولات الجانبية المصنوعة من الـ "بلكسي غلاس" Plexiglas أو الخشب.
- تخلّي عن استعمال السجّادة، إذا كانت الأرضيّة من "الباركيه".

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

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