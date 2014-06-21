كريستينا ميلان تنفصل عن خطيبها Jas Prince

إنفصلت الممثلّة والكاتبّة الأمريكيّة Christina Milian عن خطيبها مغنّي الراب Jas Prince بعد إرتباط دام حوالي السنتين.

ووفقاً لأحد المصادر المقربّة من الطرفين، فقد غادرت Milian المنزل الذي يجمعها بخطيبها في لوس أنجلوس نهار الخميس، كما أزالت جميع صوره عن حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

علاقة Prince و Milian بدأت في العام 2010، بعد فترة قصيرة من إنفصال الأخيرة عن زوجها الذي أنجبت منه طفلة تدعى Violet تبلغ من العمر 4 سنوات.

يبدو أن الإنفصال قد تمّ قبل فترة قصيرة من الإعلان عنه، حيث أن Christina البالغة من العمر 32 عاماً، كتبت الأسبوع الماضي على موقع إنستجرام: تأتي في الحياة أوقات تبتعد فيها عن الدراما وعن الأشخاص الذين يسببونها لك.. حاول أن تكون محاطاً بكل شخص يجعلك تضحك وتنسى السيّء وتركّز على كل ما هو جميل.

يذكر أن Milian وقبل زواجها في الـ 2010، أقامت علاقة عاطفيّة مع مقدّم البرامج Nick Cannon، الذي تزوّج النجمة Mariah Carey عام 2005، لكنّها إنفصلت عنه بعد إتهامها له بالخيانة.

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