مريم اوزرلي غيّرت لون وتسريحة شعرها أكثر من 10 مرّات!

نشرت Meryem Uzerli مؤخّراً صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بتسريحات مختلفة مع تنوّع ألوان الشعر من الأحمر إلى الأسود، البنّي فالأشقر. وحاولت، مع كلّ لون، تنفيذ تسريحة جديدة، بحيث اتّبعت الشعر المنسدل مع الغرّة والقصّة القصيرة، إضافة إلى الشعر المجعّد. وهذا يدل على عشق النجمة مريم أوزرلي لتسريح وتغيير شعرها.

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هذه الممثلة الشهيرة، عُرفت بدور السلطانة هويام في المسلسل التركي حريم السلطان، الذي حصد نسبة مشاهدة عالية. وتأثر المشاهدون فيه بإطلالات النجمات ومكياجهنّ وتسريحات شعرهنّ، ولا سيّما Meyrem Uzerli التي عُرفت بالإطلالات الملكيّة الكلاسيكيّة، مع تسريحات الشعر، التي أضفت جمالاً وتميّزاً عليها. معظم تسريحات شعرها كانت تنتهي بتاجٍ، مما جعلها تبدو أقرب الى أميرة في زفافها... ومن تسريحاتها الأجمل، كانت تسريحة الشعر المتموّج العريض، مع رفعة منخفضة كقاعدة للتاج.

إليك بالصور التسريحات الجديدة الناعمة واللافتة لـ Meryem Uzerli وألوان الشعر المختلفة تماماً عمّا سبق وظهرت به.

وأنتِ، سيدتي، أيّ لون تجدينه يناسب Meryem Uzerli أكثر؟ وبأيّة تسريحة تفضّلينها؟

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